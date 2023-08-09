一起來文學創作！　兩岸青少年分享寫作心情

▲海峽兩岸好文章青少年文學交流活動 。（圖／主辦海青節提供）

記者任以芳/福州報導

海峽兩岸好文章青少年文學交流活動昨8日啟動，來自台灣31名師生、家長來福州，除了彼此分享文學創作心得，也有戶外參訪活動，走訪羅源畲鄉和三坊七巷等地，體驗「天下石·羅源工」石雕作藝術，許多第一次來大陸小朋友感到很興奮，可以親眼見到課本以外的中華文化歷史。

第十一屆海峽青年節系列活動之一「海峽兩岸好文章青少年文學交流活動」，於8月8日~到11日在福州舉行，兩岸超過百名青年參加，其中台灣青年31名，首次來大陸的有13人。

這次文學交流活動分為線上徵文和線下參訪活動，分別在台榕兩地展開。目前，線上徵文活動福州市中小學校園和台灣部分學校都有投稿，後期將在線上公布優秀作品展示。

▼ 活動現場 。（圖／主辦海青節提供）

▲兩岸學子體驗福州文化之旅 。（圖／主辦海青節提供）

另外，台灣歷屆部分優秀獲獎學生，共計30位台灣師生代表抵榕開展「同根同源中華情」青少年文學參訪活動，時間大約一星期，體驗福州特色文化之旅。

前往羅源的學校、羅源畲鄉和三坊七巷等地，親身感受底蘊深厚的非遺文化和優秀的傳統技藝，體驗「天下石·羅源工」，共刻「兩岸一家親」寓意的石雕作品。

師生們走進羅源竹裡村，感受畲族文化的魅力，瞭解少數民族鄉村振興的故事；參觀特色的古厝民居、歷史街區、古建築等。

▲台灣學生分享寫作心得。（圖／主辦海青節提供）

據了解，「海峽兩岸好文章青少年文學」交流活動，至今連續成功舉辦6屆，兩岸近100萬名學子都有參與。即使2020年爆發新冠肺炎疫情，活動持續進行。當時第八屆海青節特地以「雲聚首」方式，讓兩岸學子時隔五年重聚，在雲端共話當年在「蘇迪羅」颱風中建立的友誼，兩地在線觀看超過30萬人次。

每一屆徵文主題，都與兩岸中華文化相關。活動不僅覆蓋福州市所有中小學生， 每年還吸引台灣50多所學校、5000多名學生參加，成功搭建起兩岸青少年互相學習、締結友誼的平台。

▼ 海峽兩岸好文章青少年文學交流活動花絮。（圖／主辦海青節提供）