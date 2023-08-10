超感人！豪雨特報台南小東地下道積水　南警冒雨清除阻塞淤積物

▲台南市警六分局金華所巡佐劉文祥，冒雨執勤時，發現路旁排水孔疑遭阻塞，也冒雨主動清除淤塞物，促進排水，此景被民眾看到，都深受感動，認為警察十分盡心盡職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地區受西南風影響，清晨開始下起大雷雨，台南市警五分局一早透過即時影像監控小東地下道水情，巡邏員警密集查看積水狀況，嚴防發生災害意外，上午10時左右下起大雷雨，員警立即冒雨放下阻車柵欄，實施預警性封閉，直到中午雨勢變小積水退去才重新開啟。

10日氣象局發布豪雨特報，因受強烈西南風影響，台南地區整天容易有陣雨或雷雨，台南市政府警察局第五分局提高警覺隨時注意地下道積水情形，北區清晨開始下起大雷雨，市警五分局勤務指揮中心一早透過即時影像監控小東地下道水情，並派出巡邏員警現場監看，上午10時許地下道積水達1/4輪胎，市警局指示實施預防性封閉，北門派出所及開元派出所員警冒大雨將地下道兩側的阻車柵欄放下，在現場管制汽車進入，引導車流改道，維護人車安全。五分局長陳宇桓表示，五分局密切監看轄區低窪處水情，遇有淹水即刻封閉管制，避免民眾因積水受困，維護民眾安全。

此外，台南市南區也是淹水地區，台南市警六分局警方，也派員警冒雨在各積水處管制交通，其中金華所巡佐劉文祥，冒雨執勤時，發現路旁排水孔疑遭阻塞，也冒雨主動清除淤塞物，促進排水，此景被民眾看到，都深受感動，認為警察十分盡心盡職。

水利署中午發布淹水警戒：台南市學甲區淹水一級警戒（北門站1小時雨量73mm），,如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水（如：學甲區仁得里，三慶里，秀昌里，新達里，宅港里，光華里，平和里，明宜里，鯤江里，豐和里，光明里，頭港里，頂洲里，新芳里，紅茄里，一秀里，平西里，平東里）；台南市北區淹水二級警戒（台南市北區站3小時雨量101mm），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水（如：北區－公園里，大港里，正覺里，大光里，大興里，文元里，雙安里，大豐里，合興里，北門里，成德里，小北里，立人里，北華里，中樓里，永祥里，安民里，成大里，開元里）；台南市中西區淹水二級警戒（台南市北區站3小時雨量101mm） ，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水（如：中西區－府前里，南門里，南美里，五條港里，藥王里，南廠里，小西門里，開山里，赤崁里，永華里，法華里，赤嵌里，兌悅里，大涼里，西湖里，淺草里），建請即時注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。