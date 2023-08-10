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黃偉哲護黃智賢！徐巧芯酸：我促成兄妹和解　應列2023好人好事代表

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯隔空與資深媒體人、台南市長黃偉哲的妹妹黃智賢槓上，黃偉哲9日突然化身「護妹狂魔」，拍片反批新北市長侯友宜太弱，造成國民黨小雞跑光。對此，徐巧芯10日回酸，自己應該被列入2023好人好事代表，竟然促成哥哥跟妹妹和解，也批評黃偉哲有空拍嘻嘻哈哈影片，沒空處理市政，「你更弱，你最弱！」

針對黃偉哲9日變成「護妹狂魔」拍攝24秒影片回擊，徐巧芯10日於台北市議會受訪時大酸，「我覺得我應該要被列入2023年好人好事代表，就是家和萬事興，促成哥哥跟妹妹能和解、說得上話，感情還這麼好，我應該是也有一份功勞吧！」祝福黃偉哲家庭可以感情很好、長長久久。

至於黃偉哲稱侯友宜太弱導致國民黨小雞跑光，徐巧芯表示，「你們知道為什麼我要特別去談黃偉哲嗎？因為最弱就是黃偉哲！最爛就是黃偉哲！」不管是先前的imB詐騙案，黃偉哲跟詐騙集團首領連結在一起卻說不清楚，之後又被前台南市議員謝龍介踢爆，「桃山宴」帳目不清。

徐巧芯批評，除此之外，43億前瞻基礎建設計畫，台南蓋一棟大大的卻到處漏水房子，67公頃卻只有800人在內上班，被審計部說利用率過低，僅只有0.81％，「黃偉哲還有空拍一些嘻嘻哈哈的影片，沒空好好處理市政，難怪2022年選舉差一點就被幹掉。」

徐巧芯批評，黃偉哲還提拔台南市經發局長陳凱凌，結果對方涉嫌收賄、接受性招待，甚至一度傳出本來要讓對方高升當副市長，但被檢方截斷、發現問題才不了了之，「當一個市府裡面有這種貪官污吏，還步步高升的時候，你們覺得這市長行為跟操守是可取的嗎？」一名市長在辦公室接見詐騙集團，兩手拿產品幫忙拍照宣傳，不覺得是很丟臉的事情嗎？所以不要說侯友宜弱，「你更弱，你最弱！」

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