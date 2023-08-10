豪雨狂炸台南「比颱風誇張」　市民灌爆黃偉哲臉書：還不放假嗎

▲豪雨襲台南。（圖／翻攝自Facebook／我住台南安南區，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

西南風帶來水氣移入，南部降下大雨，今（10）日上午11時30分水利署針對高雄、台南共13區發布淹水警戒。有許多台南民眾回報淹水情形，看到許多道路已經變成小溪，也有人的家中被水灌入。一大票市民也跑到台南市長黃偉哲的臉書，表示「雨勢已經比颱風天還誇張，應該要停班停課了吧？」

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民眾在粉專「我住台南安南區」回報災情，看到雨勢來得又急又猛，許多地區都已經淹水，馬路宛如小溪一般，甚至有些地區已經淹到人的腳踝、小腿處。就連住家也無法倖免，一名住在台南土城的民眾曬出家中的照片，看到房子內被土黃色的汙水灌入，腳踏車的輪胎也被稍稍淹沒，看不到地板的花色。

網友紛紛抱怨，「這種雨真的是超大又超急～安中路梅花活動中心旁接北安路排水溝已經滿出來了，剛剛經過已經會濺起很大的水花」、「州北公園周圍淹水了」、「安和路三段，安順國中附近，兩旁的水溝滿出來，路旁積水超過腳踝了」、「市場開始積水」、「安中路一段茶魔旁邊巷子積水了！目前拉封鎖線中」、「這雨量很危險」。

黃偉哲也在臉書表示，台南受西南風影響，市府已成立應變小組，並提醒目前有多個行政區因低氣壓及海陸風交會帶來水氣影響，皆有降雨情形，截至11時30分，共計有30處積淹水通報，其中安南區4處、佳里區2處、安定區1處、永康區2處、東區1處（大同地下道）、西港區1處、佳里區1處及仁德區1處受雨影響產生積淹水情事。另外，東區大同地下道及北區小東地下道目前封閉中，請民眾提早改道行駛。

許多網友就在下方留言喊話，「要不要中午過後停班停課」、「這雨下的比颱風天還誇張，下午不停班停課？！」「還不放假嗎」、「市長，都快游泳去上班了」、「這種天氣穿雨衣騎車真的完全濕身，可以停班停課了嗎？市長看一下窗外，雨真的很大」、「台南要放假沒」、「等到達標準都是已經一堆地方淹水且來不及的時候了，是不是應該放寬標準提前在家預防家裡淹水及準備」、「安南區沒要停班停課嗎」。