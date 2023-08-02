卡努颱風假前爆買！好市多閉店爆排隊潮　烤雞肉類全被掃光

記者林育綾／台北報導

卡努颱風來襲，北北基晚間宣布明(3日)停班停課，消息一出各大量販、超市也湧入採買潮，記者直擊好市多汐止店，到閉店前收銀區仍有長長人龍排隊結帳，外頭也擠滿排隊車輛，貨架上的烤雞、肉類、飲料等都被掃貨一空。

▲卡努颱風襲台，北北基宣布3日放颱風假，今晚間汐止好市多閉店前結帳人潮爆滿。（圖／記者謝盛帆攝）

▲汐止好市多閉店前，結帳人潮爆滿。（圖／記者謝盛帆攝）

▲貨架上烤雞、肉類等被搶購一空。（圖／記者謝盛帆攝）

▲汐止好市多2日晚間閉店前人潮爆滿，進出車輛眾多。（圖／記者謝盛帆攝）

而全聯福利中心也有相同情況，記者直擊全聯泰山全興店，店內人潮眾多，大多是購買與防颱相關的物資，如飲用水、備糧、生鮮蔬果等，而且已經有多個貨架上的商品被搶購一空。

▲▼全聯超市也湧入採買人潮，不少貨架已被搶空。（圖／讀者提供）



另外，有讀者在約晚間9點30分表示，晚間8點試圖使用foodpanda等外送平台點購生鮮，但「等了90分鐘，還等不到」，並且後來發現商品全賣光了。

明日北北基停班停課，而根據勞動局說明，外送平台業者於政府機關因天然災害宣布停止上班期間，應立即通知外送員停止外送服務，違反規定可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。