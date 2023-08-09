大潤發萬件商品下殺5折起！中元節「金紙吐司」超應景　優惠一次看

▲大潤發中元節檔期推出「金紙吐司」超應景，可以拜拜又可以吃。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻中元節普渡商機，大潤發8/11~8/24推出「慶讚中元」檔期，集結拜拜箱、拜拜用品、零食、飲品、生鮮等，超過萬種商品下殺最低5折；此外還有豐富便利的拜拜箱、可吃可拜的趣味「金紙吐司」、3.6呎的消災祈福龍船等，指定日期還有消費單筆滿2,000元，送9折現金抵用券優惠。

▲大潤發中元節期間，集結超過萬種商品，下殺最低5折起。（圖／業者提供）

現代人生活忙碌，為了方便祭拜，業者也推出像是拜拜箱、水果組合，大潤發今年推出2款組合最低400元有找，像是「祈福平安大發箱」內含泡麵、飲品、零食等8樣商品，售價399元；另一款「金澎派拜拜箱」則有米、鹽、糖、蔭油、麵條等11樣必備民生食品，售價699元。「拜拜綜合水果盤」則有火龍果、奇異果、柳橙、蘋果、甜桃等多種當季水果組合，300元有找。

而「中元普渡澎派金紙組合箱」幫消費者備好普渡公的大壽金、招財福，也有好兄弟所需的地府錢、大元寶等，內容齊全豐富，買一箱便利又有誠意。更特別推出普渡拜拜專用的「3.6呎消災祈福龍船」可消災祈福，售價2,099元，數量有限，售完為止。

▲大潤發特別推出普渡拜拜專用的「3.6呎消災祈福龍船」可消災祈福。（圖／業者提供）

大潤發提到，去年中元檔期以泡麵、罐頭、食用油、洋芋片賣最好，其中零食賣超過20萬包。今年祭出味味A排骨雞湯麵超值回饋包(80g*12包)，售價138元；泰山不飽和調合油1.5公升，售價112元，買就送台糖貳號砂糖500g/包；三好祈福米2KG，售價109元，還有可樂果楓FOOD分享包、樂天熊GO派等多樣選擇。

另外特別推薦超應景的「金紙吐司」，不僅可以拜拜又能吃，千層製作更富有口感，售價79元。

▼超應景的「金紙吐司」，不僅可以拜拜又能吃。（圖／業者提供）

除了商品，大潤發也推出一條龍的鋪桌服務，為賣場附近的公司行號、宮廟、社區推出客製化的服務，將事先深入鄉鎮，依廟方或社區需求的費用、商品，找出最適合的組合，並於舖桌當天處理商品揀貨、裝箱、運送、擺放、協助事後整理環境等，完善的服務預計可帶動業績成長3成。

▲業者也提供普渡鋪桌服務。（圖／業者提供）

今年大潤發協助新北中和廣濟宮、福和宮、平鎮褒忠祠、彰化員林衡文宮、大村慈雲寺等宮廟鋪桌，又以新北中和廣濟與福和宮組數最多，總計1500桌。此外也與平鎮褒忠祠合作，推出1200元的拜拜箱組合，8/25前民眾不須另外準備供品，可直接向廟方登記訂購。

▲全聯中元節檔期推出「中元感恩月」，近200項買1送1，還有超過3000款商品挑戰全年最低價。（圖／業者提供）

除此之外，全聯福利中心也將於8/11啟動「中元感恩月」，超過3000款商品挑戰全年最低價，還送史上最高20.9%回饋；期間每周六日一單筆消費每滿499元，還可現折50元。此外有會員限定近200件「買1送1」超殺商品，適合婆媽、小資族、煮夫主婦手刀囤貨！