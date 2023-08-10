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大陸 大陸焦點 特派現場

赴泰旅遊中國遊客人數跌至第二　「簽證慢」成大陸出境旅遊最大痛點

▲大陸疫情解封後，首批269名前往泰國旅遊的旅客抵達曼谷。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸疫情解封後，首批269名前往泰國旅遊的旅客抵達曼谷。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

根據泰國旅遊和體育部8月4日公布的旅遊業「成績單」，今（2023）年前7個月，進入泰國的外國旅客數量超1500萬人次，仍遠低於疫情前的水準。身為最大客源地的中國卻跌出首位，將赴泰遊客人數寶座讓給馬來西亞，前7個月僅183萬人次，相較於2019年同期赴泰旅遊的遊客數量為905.2萬人次，僅為疫情前的二成。

▲大陸疫情解封後，首批269名前往泰國旅遊的旅客抵達曼谷。（圖／翻攝紅星新聞）

《時代財經》報導，不止東南亞，（大陸）整個出境遊市場都處在緩慢的恢復期。國家移民管理局數據顯示，2023年上半年共查驗出入境人員1.68億人次，僅恢復至2019年同期的48.8%。

得益於境內旅遊市場復蘇，2023上半年部分旅遊相關企業轉虧為盈，但主營出境遊的旅行企業則沒有那麼幸運。旅遊相關人士曾在5月份透露，由於開放目的地只相當於疫情前的30%，同時，國際航班和使館簽證恢復需要一個過程，因此出境遊還處在階段性的恢復和調整期。

在疫情措施放寬後，簽證難與航班供給是大陸境外旅遊市場恢復的最大困難再加上航班量供給不足、目的地服務資源缺乏、簽證速度慢、成本上升等問題就開始一一浮上檯面。

大陸君安簽證工作人員表示，「防疫政策調整後，出境辦證需求集中釋放，使館工作量大，但部分簽證中心沒有完全開放，開放號源也少，所以預約和受理時間變長。」

四川春秋旅遊紫途簽證相關負責人萬萬也提及了大使館簽證預約名額少的問題。萬萬以成都意大利簽證中心為例，疫情前該簽證中心一天放號上百個，但如今一天僅受理二十餘個申請人。「我們現在幫申請人去辦理簽證的時候，一直被預約名額卡住。」
 
以出境旅遊為業務主力的「6人遊」CEO賈建強強調，目前已有部分國家通過簡化簽證、推行落地簽等方式簡化流程，「開放的大趨勢是不變的，下半年會是出境遊的增長期，在秋冬季（10月-12月）國內游進入到淡季，西部等地區因為氣候問題不適合遊玩，出境遊會成為替代方案，到明（2024）年春節，預計就能恢復到2019年的七八成。」

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