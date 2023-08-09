　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本哪些景點「冷門但有趣」　眾人大推1地：超美又能爽吃海鮮

▲海膽。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲他求推薦，日本哪些景點冷門但有趣，許多人大推北海道。（示意圖／免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣人非常喜歡到日本旅遊，有一位網友表示，許多日本的大城市他都已經玩過了，所以想去比較少見、冷門的景點，希望能徵求內行人推薦，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢八卦板表示，他已經去過日本許多大城市或熱門景點，最近想要嘗試比較少見或冷門的景點，因此想詢問「日本有沒有那種較冷門，但很值得去的地方？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲他徵求「日本冷門好玩景點」 旅日達人狂推1地：海鮮吃超爽。（突／翻攝自批踢踢）

▲許多網友推薦可以去北海道的道東地區，還有利尻島跟禮文島。（突／翻攝自批踢踢）

其他網友看了貼文後紛紛給出答案，「能登半島」、「和歌山，很美的地方」、「去過柱島（看陸奧墓），被村長用小卡車載著環島」、「群馬長野鄉下很少人去，除非自駕」、「八丈島」、「四國啊，但就看風景居多，沒什麼好逛的」。

另外，有許多人提到北海道，「道東啊」、「去過利尻跟禮文，很值得，但不方便」、「北海道根室線，沿路都是海膽產地，超鄉下但是超美，然後利尻、禮文是日本最頂的海膽產地，島上超漂亮，產季中限定某些日子才有捕，一定要去試試，為了海膽等水產，環北海道非常值得，記得要住包晚餐的那種民宿，活帝王蟹真的好爽」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
陳水扁化身「阿扁巴巴大俠」迷因成真　原版台詞超母湯
正妹月台「當眾秀爆乳」！影片曝光挨轟
北部女玩水染「食腦變形蟲」亡　新北衛生局回應了
日本哪些景點「冷門但有趣」　眾人大推1地：超美又能爽吃海鮮
林襄秀火辣紅戰袍應援　粉絲力挺：馬傑森比孫生帥
食腦變形蟲發病死亡率99%！「1行為」應避免

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發病死亡率99%！食腦變形蟲傳染途徑曝　戲水泡溫泉「1行為」應避免

父母逼問「你怎麼不出去工作？」　科技藝術展顛覆勞動與生活界線

陳水扁化身「阿扁巴巴大俠」迷因成真　原版台詞超母湯

日本哪些景點「冷門但有趣」　眾人大推1地：超美又能爽吃海鮮

20歲女神隱1年！奶奶大罵「狠心」躲被窩偷哭　她請網友尋人

鈔票掉進水溝蓋怎麼撿？內行教4步驟完美處理　全場見詳解笑翻

相隔12年！台灣又見「食腦變形蟲」個案　30多歲女玩水後發病7天亡

老公每天回婆家「和婆婆共浴」　陪睡完才能走！人妻超傻眼

登革熱北燒！台北、新竹首爆個案「已10縣市淪陷」　疾管署認風險升

吃火鍋遇小孩狂尖叫！他提醒遭寶媽嗆「沒同理心」：覺得吵可離開

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

爸身教完美示範正確指令　聰明伯恩山犬3次就聽懂！

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

發病死亡率99%！食腦變形蟲傳染途徑曝　戲水泡溫泉「1行為」應避免

父母逼問「你怎麼不出去工作？」　科技藝術展顛覆勞動與生活界線

陳水扁化身「阿扁巴巴大俠」迷因成真　原版台詞超母湯

日本哪些景點「冷門但有趣」　眾人大推1地：超美又能爽吃海鮮

20歲女神隱1年！奶奶大罵「狠心」躲被窩偷哭　她請網友尋人

鈔票掉進水溝蓋怎麼撿？內行教4步驟完美處理　全場見詳解笑翻

相隔12年！台灣又見「食腦變形蟲」個案　30多歲女玩水後發病7天亡

老公每天回婆家「和婆婆共浴」　陪睡完才能走！人妻超傻眼

登革熱北燒！台北、新竹首爆個案「已10縣市淪陷」　疾管署認風險升

吃火鍋遇小孩狂尖叫！他提醒遭寶媽嗆「沒同理心」：覺得吵可離開

快訊／18歲男「衝撞機車待轉區」2輕傷1重傷！10多車全毀

3千萬拓寬10公尺道路「沒設置人行道」！市府回應了：會納入觀察

泰國呼麻就沒事？法務部「國內外都辦」拍影片教學刑期加重

肖戰《慶餘年2》角色被他接演！　金晨空降女配被轟「搶角」

路透：白宮將公布細節　阻美企投資中國敏感科技

「感謝隊友很挺我」　布雷克走過掙扎止敗

陳克羿優質好投獲3轟相挺　桃猿5比3勝悍將！戰績並列第1

打不贏南韓單一職業隊　中華女籃瓊斯盃封關戰17分慘敗

焦凡凡把自己變包裹給驚喜！「誤會婁峻碩回應」反被整：差點悶死

郵局出現「神秘裝置」奴才們覺得超眼熟　貼2行字網笑噴

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

生活熱門新聞

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

無視規定！台灣代購搶「DinoTaeng」限量品　韓網罵翻

「蒟蒻講幹話」上傳新片　他曝發死訊原因

1人群組叫什麼？他曬出2個字　全場笑：跟你一樣

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

連迎2天豪大雨彈　周末放晴雨變少

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

林襄爆戀愛！網點名「啦啦隊新女神」：現在是她的天下

更多熱門

相關新聞

半夜詭異吵雜女聲無限循環　他抬頭驚見床邊站一人

半夜詭異吵雜女聲無限循環　他抬頭驚見床邊站一人

到外地旅行，體質敏感的人較容易遇到一些無法解釋的怪事。一名網友分享，自己以前和朋友外出旅遊在旅館過夜，莫名聽見一群女生的嘻笑聲，且不斷重複再重複，而當他聽了好幾遍試圖再聽更清楚內容時，卻聽見「你不要以為我不知道你在偷聽」，接著就發生一連串無法解釋的怪事。

加拿大男來台首日領錢卡關　警吃住一手包

加拿大男來台首日領錢卡關　警吃住一手包

5名大陸公民入境俄羅斯遭「野蠻執法」 陸駐俄使館要求給個滿意答覆

5名大陸公民入境俄羅斯遭「野蠻執法」 陸駐俄使館要求給個滿意答覆

無邊際泳池淪泥漿浴　冒雨背影太悲情

無邊際泳池淪泥漿浴　冒雨背影太悲情

台南1農場CP值超高！她驚呆：打趴很多小農場

台南1農場CP值超高！她驚呆：打趴很多小農場

關鍵字：

旅遊北海道海鮮

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

外表強勢，其實內心柔軟的3大星座

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面