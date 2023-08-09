日本哪些景點「冷門但有趣」　眾人大推1地：超美又能爽吃海鮮

▲他求推薦，日本哪些景點冷門但有趣，許多人大推北海道。（示意圖／免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣人非常喜歡到日本旅遊，有一位網友表示，許多日本的大城市他都已經玩過了，所以想去比較少見、冷門的景點，希望能徵求內行人推薦，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢八卦板表示，他已經去過日本許多大城市或熱門景點，最近想要嘗試比較少見或冷門的景點，因此想詢問「日本有沒有那種較冷門，但很值得去的地方？」

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▲許多網友推薦可以去北海道的道東地區，還有利尻島跟禮文島。（突／翻攝自批踢踢）

其他網友看了貼文後紛紛給出答案，「能登半島」、「和歌山，很美的地方」、「去過柱島（看陸奧墓），被村長用小卡車載著環島」、「群馬長野鄉下很少人去，除非自駕」、「八丈島」、「四國啊，但就看風景居多，沒什麼好逛的」。

另外，有許多人提到北海道，「道東啊」、「去過利尻跟禮文，很值得，但不方便」、「北海道根室線，沿路都是海膽產地，超鄉下但是超美，然後利尻、禮文是日本最頂的海膽產地，島上超漂亮，產季中限定某些日子才有捕，一定要去試試，為了海膽等水產，環北海道非常值得，記得要住包晚餐的那種民宿，活帝王蟹真的好爽」。