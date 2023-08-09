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泰國呼麻就沒事？法務部「國內外都辦」拍影片教學刑期加重

▲▼大麻已是許多發展中國家重要的經濟作物，與國內經濟息息相關。（圖／路透）

▲泰國成為東南亞第一個開放大麻合法化的國家。（圖／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

泰國去年6月大麻全面合法化，成為亞洲第一個能合法使用大麻的國家，國人離大麻的距離變得更近，不少網紅、YouTuber到當地拍攝購買、吸食影片，在年輕族群中成為一種趨勢。對此，法務部表示，毒品犯罪是重罪，將全力進行掃蕩，如有以身試法者，必依法從嚴從速偵辦。

法務部9日發布新聞稿表示，按毒品危害防制條例第7條第2項規定「引誘他人施用第二級毒品者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。」大麻為我國列管的第二級毒品，在網路上教導他人施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，可能構成引誘他人施用第二級毒品罪。若引誘未成年人施用大麻，依同條例第9條第1項規定，加重其刑至二分之一。

▲▼烏拉圭成為全球第一個大麻合法化的國家。（圖／美聯社）

▲若在網路上拍影片、教學吸食大麻，可能構成引誘他人施用第二級毒品罪。（圖／美聯社）

法務部指出，在我國領域外犯引誘他人施用毒品罪者，為我國刑法效力所及，故無論在我國境內或境外，謠傳「大麻無害論」而引誘他人施用大麻者，我國對於此等行為均得以追訴究辦。

法務表示，為壓制大麻持續擴散，本部所屬檢察機關已將查緝大麻列為安居緝毒專案之重點工作，務求向上溯源，查緝大麻供應源頭，並向下刨根，挖掘施用大麻黑數，以維護國人健康。本部重申毒品犯罪係重罪，將全力進行掃蕩，如有以身試法者，必依法從嚴從速偵辦。

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