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麻生太郎訪台談台海　大陸外交部痛批「大放厥詞」：提出嚴正交涉

▲▼日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎抵台。（圖／記者呂佳賢攝）

▲日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎抵台。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭思楠／綜合報導

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎日前訪台，提到避免台海戰爭要靠嚇阻，要有充分嚇阻能力、要做好打仗的心理準備。大陸外交部9日痛批，日本個別政客不顧中方堅決反對，執意竄訪並大放厥詞，擺出唯恐台海不亂的架勢，是想把台灣民眾推向火坑，「又哪來的資格和底氣在台灣問題上說三道四。」

大陸外交部官網9日下午以記者回答的方式發出新聞稿。記者詢問，日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎近日竄訪台灣，同蔡英文、賴清德等人會面，並在台發表演講稱台海不可發生戰事，當前應做好發揮強大威懾力和進行戰鬥的心理準備。請問中方對此有何評論？

對此，大陸外交部斥，「日本個別政客不顧中方堅決反對，執意竄訪中國台灣地區並大放厥詞，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，粗暴干涉中國內政，此舉嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重踐踏國際關係基本準則。中方已就此向日方提出嚴正交涉，予以強烈譴責。」

大陸外交部表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容外部勢力干涉。日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，對台灣人民的反抗殘酷鎮壓，犯下罄竹難書的罪行，對中國負有嚴重歷史罪責，最應該做的就是反躬自省、謹言慎行。日本政客竄台言必稱戰，擺出唯恐台海不亂的架勢，是想把台灣民眾推向火坑。中國早已不是1895年簽訂《馬關條約》時的清政府，日本個別政客又哪來的資格和底氣在台灣問題上說三道四。

大陸外交部強調，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是不可阻擋的歷史大勢。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。嚴肅敦促日方深刻反省侵略歷史，恪守一個中國原則和在台灣問題上所作承諾，不得以任何方式干涉中國內政，不得以任何方式為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。

大陸外交部痛批，「台獨」完全是死路一條，媚日賣台只會禍害台民眾，任何勾連外部勢力謀「獨」挑釁的行徑都注定以失敗告終。

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