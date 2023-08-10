護學童安全　蔣萬安：年底前五大幹道「機車退出人行道」

▲台北市長蔣萬安出席北市國小校長會議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（10日）舉行112 學年度第 1 學期公私立國小校長會議，為洗刷台灣「行人地獄」汙名，市長蔣萬安發表「台北市行人安全友善計畫」專題演說，宣布從112年下半年開始，鎖定北市中山北路、敦化南路、民權東路、仁愛路、羅斯福路等五大主要幹道，全面執行機車退出人行道，預計年底前完成。

蔣萬安表示，目前台灣各縣市普遍步行空間不友善，以車本導向不停讓，駕駛文化有待建立，參考國外主要城市，交通規劃均以行人為核心，縮展車行道路、拓寬人行道路，北市府也將朝「以人為本」規劃未來北市的交通動線。

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蔣萬安說，北市府已於今年5月成立府級「行人安全友善計畫」專案小組，由交通局、工務局、教育局、警察局等跨局處推動，鎖定北市45所醫院、280所學校及34主次要幹道，擬訂「通暢行人環境」、「確保路口行人安全」、「提升大車轉彎安全」、「落實人本理念的道路設計」，訂定5年期的工作計畫。

蔣萬安指出，112學年度首先針對24所國小強化通學安全，包括日新國小塗銷人行道機慢車停放區、社子國小人行道綠帶樹叢修剪、吳興國小串聯行人動線等；同時針對中山北路、敦化南路、民權東路、仁愛路、羅斯福路等五大主要幹道，今年底前完成機車停車格全面退出人行道，但強調會與里民充分溝通，並找到替代的停車方案。