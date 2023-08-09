台南登革熱病例破千　黃偉哲：民眾即刻動員打摒清除孳生源

▲台南市本土登革熱確診病例累積1053例，黃偉哲市長呼籲民眾即刻動員打摒清除孳生源，衛生局全力化學防治及加強採檢。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

台南市截止9日下午3時，經疾病管制署研判新增確診82例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1053例，黃偉哲市長呼籲民眾即刻動員打摒清除孳生源。

9日82例分布狀況為安南區26例，永康區25例，東區及北區各10例，南區及中西區各4例，仁德1例，歸仁區及關廟區各1例，年齡介於1歲至81歲，68例是由診所或醫院通報確診，14例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

9日病例數飆升原因，除颱風時在家戶內被叮咬後的病例陸續發病之外；另登革熱防治中心為爭取防治時效，採納疾病管制署建議，將安南區、南區、中西區及北區納入高風險區，即快篩陽性即為確診，故病例數須加上前幾日送疾病管制署實驗室檢驗的確診數量。

截至9日防治中心統計，南市確診者年齡層分布以61-70歲為大宗，佔21.6%，其次為51-60歲佔17.5%，及71-80歲佔13.6%，顯示確診者年齡層普遍偏高，可能與病媒蚊喜好躲藏於室內之習性有關，加上年長者主要生活型態長時間待在室內，進而增加染疫風險，黃偉哲市長嚴正呼籲，請市民正視登革熱的嚴重性，染病不但影響自身與家人的健康，感染不同型別還會有重症風險。

另外以往經驗，大流行也會對於台南市的民生、經濟與觀光產業造成嚴重負面效應，請市民務必配合市府防疫政策，即刻動員清除家戶內外孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，惟有全民共同參與嚴格落實防疫措施，才能儘快將台南市登革熱疫情控制；面對嚴峻的疫情，市府各單位近期持續加強執法，堅定貫徹公權力執行，對於陽性孳生源零容忍，無勸導改善期，查獲即逕行舉發且即刻開罰，依傳染病防治法第25條及同法第70條，處新台幣3000以上15000以下罰鍰，目前已開立1100張罰單，另建築工地倘查獲陽性孳生源立即告發並移送停工處分，絕不寬貸。

自第一例本土確診病例發生以來，台南市政府始終兢兢業業，嚴格落實各項防疫措施，從多重面向著手，積極動員對抗登革熱疫情蔓延，第一，衛生局第一時間即進駐社區設立擴大採檢站，積極主動找出潛在個案，並請台南縣市醫檢師加入登革熱防疫團隊，協助社區進行擴大採檢作業；第二、鼓勵基層診所擔任社區守門人，建立縝密通報網絡，立即發現潛在病例，防止社區傳播鏈蔓延；第三、密切疫情監測，即刻執行化學防治，務求立即降低傳播風險，保障民眾健康；第四，結合區里志工及公益團體力量，加強落實社區環境孳清，杜絕病媒蚊孳生；第五、辦理防疫清潔日「廢容器兌換防疫物資活動」，鼓勵民眾積極進行容器減量，減少社區積水容器；第六、每日發布新聞稿，內容包含疫情概況、防治作為及衛教宣導，增進風險溝通，提升民眾防治知能；第七、針對台南市曾經感染登革熱之市民發布簡訊及郵件，加強提醒注意自身防蚊措施，簡訊通知19987人人，郵寄通知3854人；第八、分級動員孳清，由市府各局處全力動員組成「登革熱稽督大隊」，嚴格執行各區孳清稽核，加強社區環境孳清及民眾衛教；第九、邀集各領域專家學者召開諮詢會議，密切監控疫情資訊，廣納專家學者建議，滾動式調整防治策略，因地制宜達成最佳防疫成效；第十、落實高風險場域稽查及列管追蹤，持續貫徹公權力執行；藉由上述防治策略，多管齊下，積極動員，中央與地方攜手齊心，共同對抗登革熱，保衛台南健康家園。

台南市衛生局持續落實社區孳清，8日於東區共調查170戶，查獲52個積水容器，衛教210人次。為能積極找出潛在病例，台南市37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供登革熱快篩採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或06-3366366防疫專線。