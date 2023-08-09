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登革熱北燒！台北、新竹首爆個案「已10縣市淪陷」　疾管署認風險升

▲▼臺北市出現今年首例本土登革熱病例。（圖／北市衛生局提供）

▲北市出現今年首例本土登革熱病例。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情燒進北台灣！疾病管制署公布今（9）日新增96例登革熱本土病例，其中台北市、新竹市是首見個案，疫情嚴峻的台南市累積病例也破千！目前已10縣市有本土病例，疾管署發言人曾淑慧直言「疫情風險再提升」！她也強調，登革熱不是和北部無關，全台都有白線斑蚊，各年齡層都有風險。

疾管署最新統計，今日新增96例本土登革熱病例，個案分佈於台南市82例(安南區26例、永康區24例、北區10例、東區10例、南區4例、中西區4例、仁德區2例、關廟區及歸仁區各1例)、雲林縣10例(古坑鄉8例、斗六市2例)、屏東縣2例(均萬丹鄉)、台北市1例(大同區)、新竹市1例(北區)。

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其中台北市與新竹市個案是今年該縣市首例，疫情進入北台灣；且根據北市衛生局資料，該名確診個案是台北市三年來首見登革熱本土病例，為居住大同區的10多歲男性，於7月21至23日有台南市活動史，8月9日研判確診。

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

曾淑慧表示，全台已經有10縣市出現本土病例，疾管署今日已與全國各縣市召開登革熱連繫會報，由先前較多病例的台南、高雄、屏東、雲林進行報告。但也要提醒，登革熱並非和北部無關，登革熱病媒蚊白線斑蚊是全台都有，且各個年齡層都可能有風險，而且近期受颱風帶來風雨，不僅影響南部，北部也有雨勢這些都可能造成積水容器變多，疫情風險升高。

曾淑慧說，目前只有台南成立縣市級指揮中心，還處於第三級應變機制，未來一旦如果有「任兩縣市成立縣市級指揮中心」或「單一縣市成立縣市級指揮中心且疫情發展超出能量負荷」，中央會考慮再提升防疫層級，相關作為將滾動式檢討修正。

疾管署統計，全國累計1261例本土病例，其中台南市1053例、雲林縣146例、高雄市41例、屏東縣7例、嘉義縣5例、台中市4例、南投縣2例、苗栗縣、新竹市及台北市各1例。全國累計9例重症，另有1例死亡。

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