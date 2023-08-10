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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭柯怎麼合？　她分析：郭台銘若組黨「民眾黨注定泡沫化」

▲▼郭台銘出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘尚未宣布參選總統，但動作頻頻，引發外界關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘9日參加國民黨屏東縣議長周典論日舉辦的「主流民意大聯盟」造勢大會，現場群眾超過2萬人，聲勢浩大，引發關注。對此，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡10日就在臉書分析，「郭台銘屏東秀大肌肌，注定困擾了柯文哲的小雞」，如果郭台銘組政黨，對民眾黨而言就是注定提早泡沫化，建議民眾黨的主戰派，先嘗試郭柯合作，不然小雞會陷入困獸之鬥。

吳靜怡指出，昨日造勢場合大會約估2萬人，現場氣勢超越716白色遊行，更是拳頭重磅民眾黨總統參選人柯文哲屏東的400人，郭台銘進場握手40分鐘，展現強大組織動員能力。她強調，「如果你是區域立委參選人，會想站在誰的旁邊？我們不講前金500萬，光是聯合造勢就是黃金艦隊。」

吳靜怡再指出，根據一份內參民調（7/28至7/31）總統參選人三人之中最能處理美、中、台三者之間關係，排行第一是柯文哲34.4%，可見這民調基數對柯文哲是相當有利的，而在郭台銘以無黨籍身分參選這題，對柯文哲卻是影響最大，19.8%會轉支持郭台銘。

此外，吳靜怡提到，網路大數據很清楚顯示，柯文哲聲量爆高，民眾黨區域立委正面聲量卻不到1%，所有立委像是副發言人一般，甚至當提出新的立委參選人時，就如同半日新聞的公告一樣，只要有爭議或前科就變成提早被放大、檢視的話題。

「當『民眾黨』金字招牌已經不堪使用，一人政黨變成『為一人爭輸贏』的政黨，母雞的角色如何發揮？」，吳靜怡表示，如果郭台銘組政黨，對民眾黨而言就是注定提早泡沫化，她建議民眾黨的主戰派，先嘗試郭柯合作，別把話說得太死，不然小雞會陷入困獸之鬥；而關於國民黨，總統參選人侯友宜被影響也有10.4%，怎樣從郭、柯手中拿回「和平」神主牌才是關鍵。

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