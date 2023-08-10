發影片還不夠！加穿關公T恤　侯友宜：用關公精神為人民打拚

▲侯友宜上午參加大溪關聖帝君聖誕遶境。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜團隊日前發布一隻關公重然諾影片，被外界認為是在向鴻海創辦人郭台銘喊話。今（10）日一早，侯與國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝、立委參選人邱若華一同出席關聖帝君1864週年聖誕遶境時，侯友宜特別穿上印有關公形象的紀念T恤出席慶典，以感念關公「重然諾」的忠義精神，並表示將努力為人民打拚，讓台灣能夠和平無戰事。

今天農曆6月24日普濟堂關聖帝君聖誕遶境，是大溪地區一年一度的盛事，在主任委員謝昌明的引導下，侯友宜恭請關聖帝君神尊登轎，並於廟埕點放起馬炮，隨後也與眾人扶轎，遶境大溪老街。值得注意的是，今天侯友宜所恭請的青銅關公神尊，為昔日故總統蔣經國所贈送，廟方特別安排別具意義，期許侯友宜能與蔣經國一樣，勤政愛民。

侯友宜表示，由於出身警察，與關公有著不解之緣，過往每當辦案面臨困難的時候，在關公的協助下，與所有警察弟兄秉持著「生死結盟、同心協力」的精神，一一克服所有的困難，而四十幾年來，不論在什麼職務，也都秉持這樣的處事態度，不畏困難，勇敢向前。

侯友宜指出，自己參選總統心願只有一個，就是希望全台灣能夠平安，當前兩岸局勢緊張，國際上都認為台海是最危險的地方，因此未來會與所有國民黨的立委參選人一起為人民打拚，守護國家，讓台灣能夠和平無戰事，更讓下一代可以平安過日子。



