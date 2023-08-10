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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議員挺郭台銘違反黨紀？　朱立倫：傷害侯友宜都「絕對反對」

▲朱立倫、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝今陪同侯友宜至大溪普濟堂參香祝壽。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝今陪同侯友宜至大溪普濟堂參香祝壽。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚參加國民黨屏東縣議長周典論籌劃的「主流民意大聯盟」造勢大會，屏東縣國民黨民代悉數到場力挺，黨籍縣議員王景山更盛讚郭才有「關公精神」。國民黨主席朱立倫今（10）日表示，侯友宜才有忠義、誠信、為大局、為大我的關公精神；朱並警告，所有黨員同志總統就是唯一支持侯友宜，任何傷害國民黨提名同志或造成分裂的「這是絕對反對」。

郭台銘昨參加「主流民意大聯盟」首場造勢大會，現場湧入超過2萬群眾；在周典論陪同下，光是大進場就花了32分鐘。王景山登台助講時更意有所指地說：「現在講什麼關公重然諾，郭台銘有正義之氣，採購BNT疫苗，才是真正的關公精神！」隨後現場高呼「郭台銘！酸宗痛！」大螢幕也投影「郭台銘！選總統！」

國民黨主席朱立倫今前往大溪普濟堂上香祈福並接受媒體聯訪，朱首先表示，侯友宜有關公的精神，忠義、誠信、為大局、為大我的精神，相信侯都一貫秉持。針對昨天黨籍現議員王景山盛讚郭台銘採購BNT疫苗才是真正的關公精神，朱答，大家都是關公子弟，都秉持忠義、誠信、為大我的精神，「小我小一點、大我大一點」，都為大局的話，相信就能成功勝選，就能為台灣中華民國來努力打拼。

媒體也問到，是否會對昨晚力挺郭台銘選總統的黨籍民代祭出黨紀？朱立倫說，再一次強調， 所有黨員同志唯一就是團結支持黨所徵召的同志，總統就是唯一支持侯友宜，其他只要能團結支持侯友宜的力量，或能團結勝選的力量國民黨都支持。朱表示，但是任何傷害國民黨提名同志或造成分裂的，這是絕對反對、絕對不樂見的，相信這是大家共同的決心與標準。

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