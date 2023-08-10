　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

偷用母情趣玩具！她絕頂升天才知是「複製父下體形狀」傻了

一名女子發現媽媽的情趣玩具，偷用之後才知此物竟是複製父親陰莖打造。（示意圖／Pexels）

▲女子發現媽媽的「男朋友」體積很大。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

國外一名女子日前看到床下藏著一個鞋盒，打開發現是母親的情趣玩具，由於父母當時離家外出1週，加上情趣玩具尺寸巨大，讓她不敵誘惑拿來使用，不料很快達到高潮，才知此物竟是複製父親陰莖形狀打造。

根據《每日星報》報導，梅麗莎（Melissa）投書Podcast節目《Help, I Sexted My Boss》，內容提到由於父母外出1週，留她獨自看家，某天晚上喝了幾杯，正好欲把掉到床下的手機充電器插到牆上插座，不料發現一個鞋盒，難抵一時好奇打開了它。

梅麗莎表示，打開鞋盒當下，一個尺寸巨大的情趣玩具映入眼簾，「想像一下，當我發現母親的『男朋友』體積很大且很逼真，我會多麼震驚。」由於當時的她獨自一人，因此很快就被情趣玩具誘惑，接著將它清洗一番，塞進自己體內。

梅麗莎透露，後來這個神奇的情趣玩具，像是擊中所有關鍵位置，給了自己迄今最長、最難忘的高潮。恢復清醒之際，她仔細觀察情趣玩具是否註記廠商，想要買來解決生理需求，卻在底座發現父親的名字「威利（Willy）」，完整的附註則是「（克隆威利）Clone-a-Willy」，她才明白，情趣玩具竟是複製父親陰莖形狀打造。

梅麗莎大嘆，「我從父親陰莖的複製品中獲得了一生以來最棒的高潮。」而她也為此不知如何是好，「我現在知道我應該把它留在那裡，但不幸的是，我的好奇心會戰勝了我。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

延伸閱讀
老闆走過飄濃濃怪味…她驚吐：聞到「發炎味道」　隔天果然出事了
咖啡偷加漂白水！毒婦肖想保險金謀害空軍尪　他「每天喝」竟沒事
在家上班「1小時只打54字」！女被開除怒申訴　遭老闆拿超狂數據打臉

ET快訊
林襄露餡「最喜歡球員」選馬傑森！　1年後換人了
驚悚片！男大生恍神撞10車　騎士被「拖行30m」
快訊／10:02規模4.9地震！　最大震度2級
快訊／賴慧如與男友結婚　登記畫面曝光！
林子偉最快下周披猿袍亮相！　台鋼獲王柏融等4球員
厄瓜多總統候選人遭殺現場！　「連開12槍」民眾尖叫奔逃
30多歲女染食腦變形蟲亡！　台大醫：無治療方法、死亡率99%
快訊／台南暴雨！機場周遭成瀑布　騎士困水中
被酸「號稱要死了卻一直沒死」！　陳文茜：我會去道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爆美國將「把對烏援助撥給台灣」　澤倫斯基前顧問：台灣很有錢了

預告暗殺拜登！猶他州男遭FBI「開槍擊斃」　仇恨發文被起底

偷用母情趣玩具！她絕頂升天才知是「複製父下體形狀」傻了

厄瓜多總統候選人遭暗殺！現場「連開12槍」畫面曝　民眾尖叫奔逃

快訊／厄瓜多總統候選人遭暗殺　頭部中彈亡

蘇丹停屍間爆滿！　首都街頭數千具遺體腐爛

金融時報：中國網路巨頭訂購「價值50億美元」輝達晶片

恐怖衝擊波！莫斯科工廠爆炸60傷　蘑菇雲直衝天際

1國家指控「芭比」宣揚同性戀　禁止電影上映

金正恩拔官高階將領　下令：擴大軍演做好戰爭準備

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

爆美國將「把對烏援助撥給台灣」　澤倫斯基前顧問：台灣很有錢了

預告暗殺拜登！猶他州男遭FBI「開槍擊斃」　仇恨發文被起底

偷用母情趣玩具！她絕頂升天才知是「複製父下體形狀」傻了

厄瓜多總統候選人遭暗殺！現場「連開12槍」畫面曝　民眾尖叫奔逃

快訊／厄瓜多總統候選人遭暗殺　頭部中彈亡

蘇丹停屍間爆滿！　首都街頭數千具遺體腐爛

金融時報：中國網路巨頭訂購「價值50億美元」輝達晶片

恐怖衝擊波！莫斯科工廠爆炸60傷　蘑菇雲直衝天際

1國家指控「芭比」宣揚同性戀　禁止電影上映

金正恩拔官高階將領　下令：擴大軍演做好戰爭準備

遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

星宇現增股上市引殺盤　失守30元重挫逾13％

陳冲提醒侯友宜、柯文哲、賴清德　向尼克森學習

當《我獨》韓星地陪！　台大生原本「不知旗安84是誰」：還有聯繫

想要台鋼狀元林子偉　樂天桃猿開3人選+王柏融議約權

買爭鮮gogo米皮捲！她打開瞬間飆粗話　網驚呼：陰天的毛？

天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

爆美國將「把對烏援助撥給台灣」　澤倫斯基前顧問：台灣很有錢了

華晨中國董座疑涉賄　被香港廉政公署拘留調查

美軍宿舍群草地開趴！陽明山不插電音樂季8／19開跑　有講座、導覽

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

天降落石！爸「肉身護女」脊椎斷　她恐終生殘疾

厄瓜多總統候選人遭暗殺　頭部中彈亡

壯男遭150公斤器材猛砸　重創脊椎

蘇丹停屍間爆滿！　首都街頭數千具遺體腐爛

發現外星科技？哈佛教授30天內將公布論文

波莫斯科工廠爆炸60傷　蘑菇雲直衝天際

小笠原欣幸入選世界尊敬百大日人

金正恩拔官高階將領　下令：擴大軍演做好戰爭準備

橘色惡魔在台旋風　入選世界尊敬百大日人

市場靜待通膨數據　美股再黑191點

厄瓜多總統候選人「暗殺現場」畫面曝光

她下廚款待「前夫一家」釀3死

1國家指控「芭比」宣揚同性戀　禁止電影上映

想當新娘子　血癌女童圓夢12天後離世

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

林子偉百萬身價換王柏融議約權

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

天降落石！爸「肉身護女」脊椎斷　她恐終生殘疾

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

更多

最夯影音

更多
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面