偷用母情趣玩具！她絕頂升天才知是「複製父下體形狀」傻了

▲女子發現媽媽的「男朋友」體積很大。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

國外一名女子日前看到床下藏著一個鞋盒，打開發現是母親的情趣玩具，由於父母當時離家外出1週，加上情趣玩具尺寸巨大，讓她不敵誘惑拿來使用，不料很快達到高潮，才知此物竟是複製父親陰莖形狀打造。

根據《每日星報》報導，梅麗莎（Melissa）投書Podcast節目《Help, I Sexted My Boss》，內容提到由於父母外出1週，留她獨自看家，某天晚上喝了幾杯，正好欲把掉到床下的手機充電器插到牆上插座，不料發現一個鞋盒，難抵一時好奇打開了它。

梅麗莎表示，打開鞋盒當下，一個尺寸巨大的情趣玩具映入眼簾，「想像一下，當我發現母親的『男朋友』體積很大且很逼真，我會多麼震驚。」由於當時的她獨自一人，因此很快就被情趣玩具誘惑，接著將它清洗一番，塞進自己體內。

梅麗莎透露，後來這個神奇的情趣玩具，像是擊中所有關鍵位置，給了自己迄今最長、最難忘的高潮。恢復清醒之際，她仔細觀察情趣玩具是否註記廠商，想要買來解決生理需求，卻在底座發現父親的名字「威利（Willy）」，完整的附註則是「（克隆威利）Clone-a-Willy」，她才明白，情趣玩具竟是複製父親陰莖形狀打造。

梅麗莎大嘆，「我從父親陰莖的複製品中獲得了一生以來最棒的高潮。」而她也為此不知如何是好，「我現在知道我應該把它留在那裡，但不幸的是，我的好奇心會戰勝了我。」

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