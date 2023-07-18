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查到自己人！畜產會進口「土耳其雞蛋」驗出禁藥　127噸退運銷毀

▲▼土耳其出口雞蛋檢出動物用藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

▲中央畜產會進口「土耳其雞蛋」驗出禁藥，127噸退運銷毀。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布一周邊境查驗結果，驚見中央畜產會自土耳其進口的5批「雞蛋」違規，因驗出禁用動物用藥，6000盒、127260公斤遭攔截。食藥署副署長林金富表示，這5批雞蛋都是因應缺蛋專案進口，土耳其上半年共輸入160批雞蛋，只有這5批違規，不合格率為3%。

今年上半年全台爆發缺蛋危機，中央畜產會與各大業者紛紛從國外進口雞蛋應急。根據食藥署邊境報驗紀錄，上半年雞蛋共從美國、澳洲、日本、巴西、馬來西亞、泰國、土耳其、菲律賓、新加坡輸入，總共報驗397批、抽驗334批，其中只有這5批不合格，不合格率1.5%。

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林金富提到，美國、澳洲、日本3國過去就有雞蛋報驗紀錄，今年輸入是依照過去風險進行2~10%一般抽批。不過，今年在缺蛋專案時，我國又開放巴西、馬來西亞、泰國、土耳其、菲律賓、新加坡等6國雞蛋輸入，因過去沒有紀錄，因此採100%逐批查驗，土耳其上半年共輸入160批，「只有這5批違規。」

食藥署公布資料顯示，這5批土耳其雞蛋都檢出「硝基呋喃代謝物（3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) 2.1 ppb）」，具動物致癌性，為台灣不准用的動物用藥，所有產品都需退運或銷毀，不得流入市面。

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