土敘強震瓦礫堆出生的「奇蹟寶寶」　領養家庭公開超萌近照

▲土敘強震「奇蹟寶寶」阿芙拉（Afraa）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

土耳其、敘利亞邊境2月發生規模7.8強震，造成逾4萬4000人死亡，然而在這場悲劇中，搜救人員竟在倒塌的廢墟中發現一名剛出生的女嬰。這名「奇蹟寶寶」現在已經6個月大，正在叔叔阿姨的照顧下健康成長。

BBC報導，在地震發生約10小時後，搜救人員在敘利亞金代里斯鎮（Jindayris）一處廢墟中找到生還的女嬰，獲救時肚上的臍帶還與母親相連，她的父母與4名兄弟姐妹皆在災難中喪生，應是母親阿芙拉（Afraa Abu Hadiya）拚盡最後一口氣誕下她後離世，成為全家7人中唯一倖存者。

▲阿芙拉剛獲救時身體不滿瘀傷、腫塊。（圖／達志影像／美聯社）



當時這則喜訊震驚全世界，女嬰也因此得名阿雅（Aya），在阿拉伯文中有「奇蹟」之意，成千上萬人想領養在強震下存活的阿雅，最後由她的血親阿姨海拉（Hala）和姨丈阿爾莎瓦迪（Khalil al-Sawadi）帶回家扶養，並以已故母親的名字將她命名為阿芙拉（Afraa），與海拉家7個孩子作伴。

近日阿芙拉的養父母公布了她的近況，照片中阿芙拉在養父阿爾莎瓦迪的照護下坐在鞦韆上，表情放鬆、嘴角上揚，感覺對現在的生活適應良好。阿爾莎瓦迪表示，當時獲救的阿芙拉氣若游絲，身上還有瘀傷和腫塊，且廢墟裡的灰塵導致她的胸腔有點問題，「我有帶她去看醫生、做檢查。現在她的健康狀況是100分。」

▼坐在鞦韆上的阿芙拉神情輕鬆愉快。（圖／達志影像／美聯社）