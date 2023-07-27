王毅晤土總統籲互照顧核心利益　官網仍稱外辦主任未冠外長

▲土耳其總統艾爾段會見王毅。（圖／大陸外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

再度出任外長的中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當地時間26日，在土耳其首府安卡拉與土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）會面。截止27日早9點左右，大陸外交部官網仍稱呼王毅為中共中央外辦主任，而網站的部長欄也未更改為王毅，仍顯示「信息更新中」。

大陸外交部26日晚發出新聞稿，艾爾段稱，土中兩國是有全球影響的國家，兩國合作的重要性超越雙邊範疇。土方恪守一個中國原則，認為中國的發展不是威脅，願同中方密切高層交往，通過兩國政府間合作委員會、經貿聯委會等機制，加強土耳其「中間走廊」計劃同「一帶一路」倡議對接，深化雙方貿易、能源、旅遊等領域合作，把土中關係提高到新水平。歡迎中國企業擴大對土耳其的投資。

艾爾段在會見時強調，土方不支持北約在亞太地區加強活動，願就烏克蘭等國際和地區問題同中方保持溝通協調。

王毅表示，中方支持土耳其堅持獨立自主，走符合自身國情的發展道路。中土都是新興市場國家的代表和發展中大國，雙方擁有廣泛共同利益，沒有根本利害衝突。

王毅指出，中土兩國關係面向未來，呈現廣闊發展前景。中方高度重視中土關係，願同土方一道，在各自民族振興道路上相互支持，在彼此核心利益問題上相互照顧，著力維護並深化政治互信，推動中土戰略合作邁上新台階。中方願同土方用好兩國政府間合作委員會機制，全面重啟各領域務實合作，推進共建「一帶一路」，實現更高水平的互利共贏，為推動世界經濟復甦作出積極貢獻。