男友「懸崖邊」浪漫求婚！她感動答應　下秒失足墜崖慘摔死

▲黛米爾開心答應男友的求婚，下秒卻失足跌落懸崖摔死。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

土耳其一名男子帶著自己的女朋友到有壯麗景色的懸崖邊欣賞日落，並藉此機會和女方求婚。然而在求婚成功後不到數分鐘，當他轉身去車上拿其他食物時，女友卻失足跌落斷崖，經搶救後仍不幸身亡。男子坦承自己和未婚妻的確都喝了一點酒，但是他仍指責當局沒有在懸崖邊安裝任何安全措施。

根據《紐約郵報》報導，古爾蘇（Nizamettin Gursu）為了向39歲的女友黛米爾（Yesim Demir）求婚，偷偷準備了一場浪漫的儀式。他7月6日帶著黛米爾到土耳其西北部城市恰納卡萊（Canakkale）波倫特角（Polente Cape）的一處懸崖邊，因為他事前做過功課，得知這裡是有美麗景色的求婚勝地。

兩人先是喝了點小酒，隨後古爾蘇在浪漫的氛圍下向黛米爾求婚，感動的黛米爾隨即答應求婚。古爾蘇便準備回到車上拿出用來慶祝求婚的食物與飲料，打算一邊欣賞浪漫日落，一邊與未婚妻享受野餐。怎知當古爾蘇一轉身，他卻突然聽到一聲令人毛骨悚然的尖叫聲。

OMG...

Woman slips, plunges to death from cliff moments after boyfriend proposes https://t.co/marCpUWKAJ @nypost — Rachel Rozen SOR (@rachelhalinasor) July 24, 2023

古爾蘇隨即衝回懸崖邊，他才驚覺黛米爾竟然跌落104英尺高的斷崖（約31公尺）。古爾蘇說，「我們選擇這個地方是希望能在求婚後留下一段浪漫的回憶，我們都喝了一些酒，所有事情發生在一瞬間。她失去平衡，就這樣跌下去。」

古爾蘇隨即通報警消，然而經過45分鐘的搶救，黛米爾仍因傷勢過重，不幸身亡，就此與未婚夫天人永隔。古爾蘇與黛米爾的朋友事後不滿表示，黛米爾失足地點是知名觀光勝地，許多人都會到此觀賞日落，但是當局卻沒有在斷崖邊設置任何安全措施或是柵欄。

黛米爾死後，該區域一度被封閉，警方也介入調查，直到15日才重新對外開放。