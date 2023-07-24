戴耳機穿越鐵軌「沒聽到鳴笛」　土耳其18歲妹險被列車撞死

▲18歲女孩戴著耳機穿越鐵軌，完全沒意識到列車正直直朝她開過來，也沒有聽到電車司機按下的警笛。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其北部城市薩姆松（Samsun）一名18歲女孩戴著耳機穿越鐵軌，整個人沉浸在音樂之中，完全沒發現電車列車正朝她駛來，險些被撞上，與死神擦肩。這起事件其實發生在去年，監視器畫面在近期又開始流傳。

綜合每日郵報、太陽報報導，當時女孩在事發當日上午8時左右來到帕魯坦車站附近，當時列車正靠近帕魯坦車站，但戴著耳機的她穿越鐵軌那一刻，完全沒意識到列車正直直朝她開過來，甚至在走上鐵軌之前，都沒有朝左邊或右邊查看有無列車經過，也沒有聽到電車司機按下的警笛。

監視器畫面顯示，直到列車幾乎快撞上的那一刻，女孩才發現驚險狀況並試著跑開。所幸電車司機當時設法緊急煞車，列車只有一側撞到女孩，儘管她跌倒在地，但幸運毫髮無傷，死裡逃生。