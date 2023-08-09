3千萬拓寬10公尺道路「沒設置人行道」！市府回應了：會納入觀察

▲六股路拓寬花了3,885萬元，將5公尺寬的道路拓寬到10公尺。（圖／台中市政府）



記者柯振中／綜合報導

台中市霧峰區的六股路近日拓寬完畢，從5公尺拓寬至10公尺，大幅改善會車不易的情況，卻因此遭網紅Cheap砲轟「媽媽市長人行道了」。對此，台中市建設局回應，因為加上人行道以後，恐怕會縮減路寬，造成汽機車、自行車爭道的情況，對於外界的建議，會列入觀察、審慎評估。

台中霧峰的六股路是重要的交通樞紐，過去因為只有5公尺，會車相當不易，台中市府為此花了3,885萬元，將110公尺長的道路拓寬完成，從5公尺拓寬至10公尺，還有加上側溝等設施，兼顧交通安全的同時，也讓行車更加順暢。

▲▼Cheap對六股路的拓寬提出質疑，為何沒有設置人行道。（圖／台中市政府）



不過，注重「人本交通」的網紅Cheap對此砲轟，就算是國道車速110公里、雙線3.75公尺的規格，10公尺的馬路也要有2.5公尺來做人行道，結果這條路的規劃是5公尺車道，再寫上「慢」字，相當治標不治本。

Cheap認為，依據正常先進國家的情況，這種小巷弄的車道頂多2.8公尺就足夠，現在拓寬至5公尺，莫非當地的長者、學童與小孩也都有開車、騎車的需求嗎。他也因此向台中市長盧秀燕喊話，「#媽媽市長人行道呢？」

▲台中市府表示，過去是路寬達到12公尺才會評估設置人行道，目前六股路為10公尺，設置人行道可能會導致汽機車、腳踏車爭道。（圖／台中市政府）



對此，根據TVBS報導，台中市建設處回應，過去只有路寬達到12公尺以上，才會需要評估設置人行道，由於現場拓寬為10公尺，如果設置人行道，恐怕會引起汽機車、腳踏車爭道，對於外界的建議，會先納入觀察、審慎評估後再研議。