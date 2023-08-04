百靈果字幕錯上「陳奕迅10歲就殺人」　Cheap笑虧：不排除提告

記者黃翊婷／綜合報導

知名Podcast節目「百靈果News」日前邀請網紅Cheap一起探討行人路權問題，沒想到字幕出包，將「成吉思汗10歲就殺人了」，錯上成「陳奕迅10歲就殺人」。Cheap昨日（3日）在臉書發文澄清，笑虧「陳奕迅不排除提告」；網友們也紛紛留言調侃，「笑死，有夠靠北」、「陳奕迅躺著都中槍」、「看到字幕時真的一臉問號，還拉回去重聽一次」。

▲節目字幕上錯引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

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Cheap日前接受節目「百靈果News」專訪，談到如何將講述歷史的文案白話，好讓大眾可以迅速理解，並以劉邦、成吉思汗為例，沒想到成吉思汗的部分字幕上錯，把「成吉思汗10歲就殺人了」，上成「陳奕迅10歲就殺人」，他3日於臉書發文澄清，並笑虧「陳奕迅不排除提告」。

Cheap也在文中講述成吉思汗的歷史背景，直言成吉思汗就像是地方角頭的兒子，父親被另一個角頭毒殺，部落四分五裂，10歲時因為同父異母的哥哥不分食物給他，於是就把哥哥殺了，後來在他的領導下才逐漸統一蒙古各部，由於手段非常凶殘，所以讓蒙古各諸侯為之震驚。

▲陳奕迅有「樂壇天王」之稱。（資料照／記者周宸亘攝）

文章公開之後，節目影片的字幕已經修正，網友們則紛紛留言調侃，「感覺是AI語音辨識上字幕」、「笑死，有夠靠北」、「陳奕迅躺著都中槍」、「看到字幕時真的一臉問號，還拉回去重聽一次」、「開始想像陳奕迅飾演鐵木真」。

▼字幕已經修正。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）