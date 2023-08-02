空拍門頭溝洪災現狀　道路被水一分為二...村莊泥濘不堪

記者魏有德／綜合報導

北京門頭溝區是杜蘇芮颱風外圍環流暴雨影響下，災情最嚴重的地區之一。透過空拍鏡頭可以發現，沿著河流的公路已經被水漫過，將道路截為兩段，同時，也有公路多處被土石流截斷，導致交通受阻。從空中鳥瞰收災村莊後更是一片泥濘，滾滾水流夾帶大量泥沙，全都變成灰黑色，還掏空部分房屋地基。

▲北京門頭溝區災情空拍。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，受強降雨影響，門頭溝區王平鎮、雁翅鎮、齋堂鎮、清水鎮等地道路和手機通信中斷，部分地區電力中斷、供給中斷，涉及2萬多人，救援人員多次試圖進入道路中斷地區未果。航拍（空拍）畫面顯示，上述地區主要公路109國道多處出現水淹、垮塌、滑坡等，打通道路還存在很大困難。

在空拍畫面裡，永定河洶湧的洪水漫溢在周邊道路上，有民眾聚集在被洪水分隔兩段的道路上觀看，此外，也有民眾駕駛汽車，在破碎的道路上行駛，險象環生。

門頭溝區災情嚴重的妙峰山鎮今（2）日已完成主要道路清淤作業，仍有工人與時間賽跑，清理路邊剩餘淤泥，城區部分低窪地區仍存在淤泥、樹枝、樹葉等雜物，當地政府出動多輛工程車及灑水車協助清除。

對於門頭溝區出現的嚴重災情，該區書記喻華鋒表示，要求盡快向山區空投生活物資和通信設備，啓用城區及周邊的臨時安置點，加強受災群眾安置工作，要全力以赴做好搜救營救工作，加快推進水、電、通信的修復工作，「全力配合國鐵做好三列被困火車上人員的生活保障和轉移安置工作。」