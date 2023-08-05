百萬網紅重砲開嗆老高！　點出「聲明一句話」：非常不要臉

記者邱晟軒／綜合報導

「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」近日被「藍泉媽媽 LQMAMA」踢爆，其影片涉嫌大量抄襲日本影片創作者內容，消息曝光後震驚許多鐵粉。對此，百萬網紅Cheap今（5）日在臉書發長文砲轟「老高做了很壞的事」，更認為老高在聲明中強調「小茉和頻道觀眾從沒要求我原創」非常不要臉。

YouTuber「藍泉媽媽」日前發布影片踢爆「老高與小茉」6月27日上傳了一部名叫「有一個人類就無敵了，昆蟲的三大超能力，飛行、變態、休眠」的影片，涉嫌抄襲日本YouTube影片，不僅文本、結構雷同，甚至連老高和小茉在影片裡頭一來一往的接話內容，也全部都是抄襲而來。

Cheap今天在臉書粉絲團以「老高做了很壞的事」為題發長文痛轟老高，他認為老高的影片直接抄襲日本YouTuber的內容，甚至連數據、描述方式都一樣，完全沒有創意。他更以老高和日本原作者兩邊文本做對比，指出類似的例子還有很多，並毫不客氣地指出這是100%的抄襲。

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▲老高抄襲風波持續延燒 。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

「老高比搬運工更過分！」對於老高聲稱只是「說書」而非抄襲，Cheap則不以為然，他強調「說書」需要將資料變得通俗有趣，而不是直接搬運他人的內容。Cheap以自己創作影片的過程為例，指出他會花大量時間尋找資料、整理，再用通俗的方式呈現，這才是真正的「說書」。

另外針對老高的聲明，Cheap開嗆，「老高的聲明也是糟糕透頂」。他認為，已知的事實本來就是客觀不變，所以大家不會去質疑「光速每秒30萬公里」，是不是老高發現的，而是他的表達方式。他舉例，「例如今天我模仿的梵谷的畫作，然後強辯說顏料是你發明的嗎？如果不是，你別靠北我抄襲。」當然顏料、畫筆、畫紙都是共享的，但如何使用這些工具來創作，那是真本事，今天大家是質疑老高洗稿、抄襲吧？

而對於老高聲明中所言「小茉和頻道觀眾從沒要求我原創」，Cheap則痛批這句話非常不要臉，這讓他想起小屁孩的對罵，「法律有規定上課不能說話嗎?」很多東西不用教，就應該遵守了吧，這是作為人的道德底線，何況公眾人物應該有更高的道德標準。