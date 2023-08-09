力挺賴品妤cos「那叫專業」！焦糖開嗆館長：用物化自己招攬生意

▲館長舉賴品妤Cosplay為例「物化動漫」。（合併圖／記者李毓康攝／翻攝自總一 Souichi Cosplay粉專）

記者閔文昱／綜合報導

館長陳之漢日前在直播中提及，民眾黨空姐制服熱舞所引發的「物化女性」爭議，並舉民進黨立委賴品妤Cosplay為例，稱她「捏捏都快跑出來」，遭到賴品妤在臉書上發文回擊，「你沒有資格決定我是什麼樣子」。對此，網紅「焦糖」陳嘉行直言，賴品妤cos很多角色，那叫專業，若館長認為販賣性感不行，就不該把一身肌肉也露出來，「畢竟館長也是透過物化自己來招攬生意」。

陳嘉行9日傍晚在臉書發文表示，「物化」不全然是負面的意思，要看使用在什麼時機地點，「女性表演者打扮成性感空服員，物化自己來賺取酬勞，這件事本身沒有問題。這是女性的身體自主，自己的身體自己做主。」

▲賴品妤PO出自己Cosplay的照片強調，「你沒有資格決定我是什麼樣子」。（圖／取自賴品妤臉書）

陳嘉行認為，館長雖然用「物化」來批評賴品妤，但館長真正要罵的是「販賣性感」，假設販賣性感不行，那館長的一身肌肉也不該露出來，畢竟館長也是透過物化自己來招攬生意，「館長的認知矛盾在於，自己露胸肌+奶頭可以，賴品妤露乳溝不行。」

陳嘉行直言，館長的腦袋內建惡毒的陽剛氣質，一開口就能聞到父權思想的臭味，「所以我才說『物化』用於資本市場本身並沒有問題，因為任何行業都有一定程度的物化自己才能獲得薪資報酬。」

陳嘉行指出，賴品妤cos過很多角色，要露乳溝的角色極少，但就算露也是因為角色本來就長這樣，那就叫專業，然而館長卻只看到人家的奶，而不是角色的模樣，館長這番言論勢必得罪動漫界，「資本社會很簡單，付錢的就是老大，就看館長得罪動漫界的言論是帶來生意還是庫存更多。」