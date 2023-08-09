館長「徹底污名化coser」　美女醫怒轟：究竟腦子是哪裡有問題

▲館長舉賴品妤Cosplay為例「物化動漫」。（合併圖／記者李毓康攝／翻攝自總一 Souichi Cosplay粉專）



記者崔子柔／綜合報導

館長陳之漢日前在直播中，提及民眾黨空姐制服熱舞所引發的「物化女性」爭議時，舉民進黨立委賴品妤Cosplay為例，稱她「捏捏都快跑出來」，並質疑是否「物化動漫」。美女醫師、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱則怒批館長，「徹底污名化coser，究竟腦子是哪裡有問題」。

吳欣岱昨日在臉書發文指出，動漫本身就是物，沒有被物化的問題，「陳之漢是不是不知道自己在講什麼？」她提到，館長的影片常致敬最紅的動漫，像是「我推的孩子」、「進擊的巨人」，但她認為，館長看起來很喜歡動漫文化，但卻全然不尊重coser文化，「他指著賴品妤的cos照片，然後說這些照片就是在暴露身體、在物化女性，跟民眾黨空姐熱舞表演沒什麼兩樣，事情真的是這樣嗎？」

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▲賴品妤PO出自己Cosplay的照片強調，「你沒有資格決定我是什麼樣子」。（圖／取自賴品妤臉書）



吳欣岱表示，她知道coser打扮成喜歡的動漫電玩角色，目的是在向自己熱愛的作品致敬，這麼做是為了讓自己開心，「請問到底這跟民眾黨聘請舞者穿上情趣空姐服跳熱舞來取悅柯文哲到底哪裡一樣？滑坡也滑太大了吧？」

吳欣岱認為，館長一邊蹭動漫熱度，一邊說「coser就只是一群暴露自己身體的女性」，不覺得哪裡怪怪的嗎？「徹底汙名化coser，究竟腦子是哪裡有問題？」

▼柯文哲舉辦茶會，被民進黨議員陳乃瑜質疑，會中找來女性穿著短裙版的空姐制服跳舞，是物化空姐、物化女性。（圖／陳乃瑜臉書）

