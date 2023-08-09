「尚書大人」勸館長不該點名賴品妤　虧她「這角色」扮演失敗

▲館長舉賴品妤Cosplay為例「物化動漫」，賴品妤對此做出回應。（合併圖／記者李毓康攝／翻攝自總一 Souichi Cosplay粉專）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢日前在直播中，提及民眾黨空姐制服熱舞所引發的「物化女性」爭議時，舉民進黨立委賴品妤Cosplay為例，稱她「捏捏都快跑出來」，遭到賴品妤在臉書上發文回擊，「你沒有資格決定我是什麼樣子」。對此臉書粉專「尚書大人真機靈」就勸館長，不應該點名賴品妤。

館長在7日晚間的直播中，Google搜尋賴品妤Cosplay的照片表示，「民進黨解釋解釋，你們民進黨的嘛，穿那麼辣，為什麼？那個捏捏都快跑出來了！」

賴品妤對此在9日凌晨發文回應，「該負責的是隨意評價別人身體的人，而不是身體被隨意評價的我」、「你沒有資格決定我是什麼樣子」。

「尚書大人真機靈」對此在臉書發表看法表示，館長不該點名賴品妤的，好歹人家cosplay還是有一定水準，唯一cos比較失敗的，大概就「立法委員」這個角色而已。