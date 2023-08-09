館長批她妤cos「物化動漫」　賴品妤：為幫柯文哲轉移失分隨意牽扯

▲賴品妤PO出自己Cosplay的照片嗆館長，「你沒有資格決定我是什麼樣子」。（圖／取自賴品妤臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨日前找舞團著空姐制服熱舞，被質疑「物化」，更引起空服員工會反彈，網紅館長則舉民進黨立委賴品妤Cosplay為例，稱她「捏捏都快跑出來」，並質疑是「物化動漫」。賴品妤9日回應，館長也常在直播使用動漫哏，就為了親近年輕群體，沒想到這樣的人為轉移柯文哲婦女活動的失分，隨意牽扯毫不相關的動漫愛好產業，非常遺憾。

賴品妤直言，昨天看到館長為了轉移柯文哲婦女活動失分，隨意牽扯毫不相關的動漫愛好產業，非常遺憾，以角色扮演來說，就是讓二次元人物走向三次元，跟物化八竿子打不著，自己是資深動漫愛好者，也是極力爭取地方建設的民意代表，也長期推動文化產業以及監督政策面不足。

賴品妤指出，動漫長期被稱為次文化，好不容易隨著產業發展貼近主流文化，很多政治人物為了貼近年輕人也會角色扮演，但很少人去檢視這些人角色扮演後做了什麼，反而是長期為產業發聲的民代，卻要被檢視外表跟身體，讓人非常遺憾以及失望。

賴品妤表示，館長也常在直播使用動漫哏，就為了親近年輕群體，沒想到這樣的人為了幫柯文哲轉移目標，牽拖到動漫產業上。

至於未來是否繼續cosplay？賴品妤表示，這兩天湧入非常多動漫愛好者聲援，角色扮演的愛好是一輩子的，會繼續把熱情投入在這個領域，但時間是比較現實的問題，大家也注意到她cosplay的粉絲專頁已經很久沒更新，目前還是以公眾事務為主。