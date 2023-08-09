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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長批賴品妤「物化動漫」　她轟：瞠目結舌！一句話惹怒Coser圈

▲▼蘇巧慧、賴品妤。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▲蘇巧慧、賴品妤。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者詹宜庭／台北報導

館長陳之漢在直播中，提及民眾黨空姐制服熱舞所引發的「物化女性」相關爭議時，舉民進黨立委賴品妤Cosplay為例，質疑她是否「物化動漫」。對此，民進黨立委蘇巧慧9日開嗆，「真的是一句話惹怒Coser圈，令人瞠目結舌」；她說，雖然她沒當過Coser，但她相信，不需要當過Coser也知道要如何尊重ACG產業。

蘇巧慧今日在臉書發文痛批，館長為了幫柯文哲辯護，先是針對賴品妤委員的Cosplay作品言語歧視，之後又批「物化動漫」，直言「真的是一句話惹怒Coser圈，令人瞠目結舌。」

蘇巧慧表示，擔任立法委員任內，她十分支持台灣內容產業，也為此做過多次的質詢。由於她個人更深深喜愛動漫產業，以及許多優秀的動漫作品，從當年的尼羅河女兒、聖鬥士星矢、幽遊白書，到現在的鬼滅之刃、進擊的巨人、咒術迴戰等等，每一次受邀參加動漫展，看到無數Coser精心打扮，試圖要將角色具現化，從二次元走向三次元，心中只有敬佩。

蘇巧慧強調，Cosplay是對動漫角色本尊的尊重推崇，每個裝扮者都會極盡所能的揣摩角色的裝扮與個性，雖然她沒當過 Coser，但她相信，不需要當過Coser也知道要如何尊重Coser和ACG產業。

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