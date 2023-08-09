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黃捷解釋「物化」定義：對人基本尊重　就不會一句話激怒女性

▲▼黃捷對於「物化」一詞作出解釋，對於「物化動漫」的說法哭笑不得。（圖／取自黃捷 高雄市議員 臉書）

▲黃捷解釋「物化」的定義，對於「物化動漫」的說法哭笑不得。（圖／取自黃捷 高雄市議員 臉書） 

記者林彥臣／綜合報導

高雄市議員黃捷日前宣布，正式加入民進黨，今天在臉書上發文，針對近日的「物化」爭議有感而發，並且對「物化」這個詞做出定義，對於「物化動漫」這個詞哭笑不得，強調其實對人有基本的尊重，就不會落得一句話激怒所有女性、空服員和動漫同好。

黃捷9日在臉書發文表示，這兩天動漫變成政治話題，樂見大家多討論，但聽到「物化動漫」這個詞，真的哭笑不得，顯然對物化二字有很大的誤解。

黃捷解釋，物化是指，把人當成物品對待，否認其主體性，在權力不對等的情境下認為可以擁有、買賣、交換甚至侵犯。

黃捷強調，其實對人有基本的尊重，就不會落得一句話激怒所有女性、空服員和動漫同好。

今年擔任高捷動漫季的頒獎人，看到各個神還原的角色，真的ワクワク(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o))) 這兩天動漫變成政治話題，樂見大家多討論，但聽到「物化動漫」這個詞，真的哭笑不得，顯然對物化二字有很大的誤解。 物化是指，把人當成物品對待，否認其主體性，在權力不對等的情境下認為可以擁有、買賣、交換甚至侵犯。 若用偏頗的角度看待動漫產業，會喪失它讓人能開心快樂的本質。

黃捷 高雄市議員發佈於 2023年8月9日 星期三

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