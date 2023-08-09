　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長蒞府拜會　黃偉哲盼發展多元合作

▲台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長一行5人拜訪台南市政府，雙方就觀光、體育、教育各方面相關交流議題討論熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長一行5人拜訪台南市政府，雙方就觀光、體育、教育各方面相關交流議題討論熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲日前出訪日本行銷台南芒果，首站拜訪西武集團旗下觀光景點橫濱八景島海島樂園，該樂園首度聯合島內橫濱皇家飯店及玫瑰飯店，特別推出期間限定的台南芒果甜點，9日台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長一行5人特地南下回訪，雙方就觀光、體育、教育各方面相關交流議題討論熱烈。

▲台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長一行5人拜訪台南市政府，雙方就觀光、體育、教育各方面相關交流議題討論熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉澤山副市長、農業局陳仲杰副局長、新聞及國際關係處田玲瑚專委一同出席與會。黃偉哲表示，7月才剛跟荒川董事長在日本八景島樂園見面，今日又再次見到老朋友格外開心。根據交通部觀光局去年及今年第一季統計，台南住宿率位居全台第一名，第一季平均住宿率為68％，位居第二名的台北為59％，將來台南有信心更加積極推廣觀光旅遊，加上2023年400年即將舉辦台灣燈會及蘭展一系列活動，也會竭盡努力提升台南觀光旅遊形象，亦希望未來有機會跟八景島開展多元合作關係。

黃偉哲進一步提到，台南芒果除了愛文之外，還有金煌、金蜜、黑香、杉林一號水蜜桃、紅凱特等許多品種，今天也特別跟各位介紹這些品種，希望他們停留期間能多品嘗各種不同滋味的芒果美味。

▲台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長一行5人拜訪台南市政府，雙方就觀光、體育、教育各方面相關交流議題討論熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

荒川潤董事長表示，感謝黃偉哲市長7月來訪八景島推廣台南愛文芒果，活動大為成功。6日剛好是Xpark開幕3周年，王子飯店、西武獅棒球隊的代表也遠從日本來參加，西武獅棒球隊自2016年與台南的統一獅棒球隊有密切合作，這2天在台南舉辦的「2023台日雙獅聯名主題日」交流賽事，除了希望未來能跟台南有更多交流互動，也很期待有機會能夠參與2024年燈會。

▲台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長一行5人拜訪台南市政府，雙方就觀光、體育、教育各方面相關交流議題討論熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

荒川潤董事長接著提到，Xpark這3年來一直致力於海洋教育推廣，台南也有很多學校來Xpark教育旅行，未來也希望市府多多支持推廣。此外，台南與仙台市互為友誼市，西武集團在仙台也有一座海洋森林水族館，王子飯店在日本東北地區也有經營據點，希望未來也能進一步交流。

▲台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長一行5人拜訪台南市政府，雙方就觀光、體育、教育各方面相關交流議題討論熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉澤山副市長補充介紹明年400年台南舉辦的一系列活動，尤其提到明年11月亞太棒球訓練中心即將啟用，屆時邀請西武獅球隊來台南進行交流，也歡迎西武集團來台南投資，市府將盡力促成合作。

日本西武集團旗下的橫濱八景島海島樂園於1993年落成，為東京首都圈內唯一一個「利用一整座島」的複合型海洋休閒娛樂設施。2019年首度跨海來桃園開設台灣橫濱八景島Xpark，於2020年8月開幕，為全台第一座都會型水生公園。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
135萬買到法拍屋竟被撤銷退款　宜蘭分署要賠74萬
拒缺電！侯友宜、賴清德、柯文哲能源主張一圖看懂
南韓超過99%民眾有「新冠抗體」！最新調查報告出爐
獨／樂天有禁愛令　林襄恐離隊？領隊回應了
獨／公務員持槍搶劫　幕後主嫌交保落跑了！
快訊／北市首例本土登革熱！　10多歲少年發燒、發冷
快訊／駕駛拒檢撞斷行人左腿！棄車逃逸
林襄加持！馬傑森先發敲安打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長蒞府拜會　黃偉哲盼發展多元合作

屏東萬丹5例本本土登革熱　縣府呼籲民眾配合防治清除

家庭支柱「冠心症+腦血管梗塞」　1家6口生活苦…恆春警民相助

台東地區稻米達人賽結果揭曉　農友李明家奪冠

大東夜市問題重重　台南藍軍請檢調嚴查是否有弊？

屏東原鄉下大雨影響弱勢生計　枋寮警+善心人士伸援手

「佛教界費玉清」明海法師雲林監獄弘法　助受刑人靜心改過

王定宇秀「一起！」小冊粉碎不實謊言　點出天龍人傲慢與偏見

立委爭取教育部補助5589萬　助台東19所國中小改善廁所

台東夏雪芒果好評不斷　甜蜜風味征服全台

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

爸身教完美示範正確指令　聰明伯恩山犬3次就聽懂！

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長蒞府拜會　黃偉哲盼發展多元合作

屏東萬丹5例本本土登革熱　縣府呼籲民眾配合防治清除

家庭支柱「冠心症+腦血管梗塞」　1家6口生活苦…恆春警民相助

台東地區稻米達人賽結果揭曉　農友李明家奪冠

大東夜市問題重重　台南藍軍請檢調嚴查是否有弊？

屏東原鄉下大雨影響弱勢生計　枋寮警+善心人士伸援手

「佛教界費玉清」明海法師雲林監獄弘法　助受刑人靜心改過

王定宇秀「一起！」小冊粉碎不實謊言　點出天龍人傲慢與偏見

立委爭取教育部補助5589萬　助台東19所國中小改善廁所

台東夏雪芒果好評不斷　甜蜜風味征服全台

正妹酒吧性侵爛醉女友人！在她耳邊低語：好想跟妳做

林口車行老闆撞爛大哥G63　又爆欠債百萬...店面遭轟10槍警告

5萬買帳戶起糾紛...痛扁丟包公園「害橫紋肌溶解慘死」　4煞慘了

「第一次做愛要拍照留念」變態男友對少女性侵　剃毛舔乳逼拍照

奉旨放生慘變大屠殺！2千隻鵪鶉疑淋雨失溫　僅剩38隻存活

關聖帝君明聖誕！祝壽「許願靈驗」效果倍增　　

銘傳「5人娘子軍」奪冠！　兩岸15所大學PK建築創意　

波羅的海三國外委會主席訪台　蔡英文、陳建仁明接見

一晚起床尿2次是警訊！壯年男保全夜尿「每10分鐘一次」慘睡馬桶上

全家7月營收89億元年增8成　高溫、暑假挹注8月營運

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

地方熱門新聞

全台唯一不粉紅　寶雅3年後掛回招牌

卡努暴雨虐奧萬大　200年一見

南投最強老爸「徒步2小時入山」送奶粉給幼兒

泰山曾是芭比娃娃代工重鎮！產能佔全球8成

全臺最大立體光雕秀　「世客博」8/11起登場

猴硐種滿貓薄荷！喵星人愛得不得了

單親爸養自閉兒　手作卡片讓他淚崩

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

徐巧芯指控沙崙科技園區是「空城」

台東夏雪芒果好評不斷　甜蜜風味征服全台

彰化清潔隊挺進雲林　支援古坑大清消

王美惠爭取經費汰換老舊自來水管線

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

男醉倒路邊受傷　員警護送返家

更多熱門

相關新聞

黃偉哲宣傳府城成年古禮、肯定青年能力

黃偉哲宣傳府城成年古禮、肯定青年能力

「做16歲」是台南獨特的成年傳統習俗，市府將於8月20日在安平開台天后宮舉行成年禮儀式，市長黃偉哲9日出席宣傳記者會時表示，目前刑、民法的成年標準為18歲，投票權則是20歲，但是現今16歲年輕人，懂得不比成年人少，因此台南市遵古禮以「做16歲」儀式宣告青年成年獨立，盼帶給青年朋友難忘回憶。

回應麻生太郎　日政府望和平解決台灣問題

回應麻生太郎　日政府望和平解決台灣問題

台南榮家新氣象

台南榮家新氣象

前日相麻生：美日台須做好打仗的覺悟

前日相麻生：美日台須做好打仗的覺悟

美前次卿柯拉克再訪台灣　強化美台私部門連結

美前次卿柯拉克再訪台灣　強化美台私部門連結

關鍵字：

台灣橫濱八景島Xpark荒川潤黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面