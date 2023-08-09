台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長蒞府拜會　黃偉哲盼發展多元合作

▲台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長一行5人拜訪台南市政府，雙方就觀光、體育、教育各方面相關交流議題討論熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲日前出訪日本行銷台南芒果，首站拜訪西武集團旗下觀光景點橫濱八景島海島樂園，該樂園首度聯合島內橫濱皇家飯店及玫瑰飯店，特別推出期間限定的台南芒果甜點，9日台灣橫濱八景島Xpark荒川潤董事長一行5人特地南下回訪，雙方就觀光、體育、教育各方面相關交流議題討論熱烈。

葉澤山副市長、農業局陳仲杰副局長、新聞及國際關係處田玲瑚專委一同出席與會。黃偉哲表示，7月才剛跟荒川董事長在日本八景島樂園見面，今日又再次見到老朋友格外開心。根據交通部觀光局去年及今年第一季統計，台南住宿率位居全台第一名，第一季平均住宿率為68％，位居第二名的台北為59％，將來台南有信心更加積極推廣觀光旅遊，加上2023年400年即將舉辦台灣燈會及蘭展一系列活動，也會竭盡努力提升台南觀光旅遊形象，亦希望未來有機會跟八景島開展多元合作關係。

黃偉哲進一步提到，台南芒果除了愛文之外，還有金煌、金蜜、黑香、杉林一號水蜜桃、紅凱特等許多品種，今天也特別跟各位介紹這些品種，希望他們停留期間能多品嘗各種不同滋味的芒果美味。

荒川潤董事長表示，感謝黃偉哲市長7月來訪八景島推廣台南愛文芒果，活動大為成功。6日剛好是Xpark開幕3周年，王子飯店、西武獅棒球隊的代表也遠從日本來參加，西武獅棒球隊自2016年與台南的統一獅棒球隊有密切合作，這2天在台南舉辦的「2023台日雙獅聯名主題日」交流賽事，除了希望未來能跟台南有更多交流互動，也很期待有機會能夠參與2024年燈會。

荒川潤董事長接著提到，Xpark這3年來一直致力於海洋教育推廣，台南也有很多學校來Xpark教育旅行，未來也希望市府多多支持推廣。此外，台南與仙台市互為友誼市，西武集團在仙台也有一座海洋森林水族館，王子飯店在日本東北地區也有經營據點，希望未來也能進一步交流。

葉澤山副市長補充介紹明年400年台南舉辦的一系列活動，尤其提到明年11月亞太棒球訓練中心即將啟用，屆時邀請西武獅球隊來台南進行交流，也歡迎西武集團來台南投資，市府將盡力促成合作。

日本西武集團旗下的橫濱八景島海島樂園於1993年落成，為東京首都圈內唯一一個「利用一整座島」的複合型海洋休閒娛樂設施。2019年首度跨海來桃園開設台灣橫濱八景島Xpark，於2020年8月開幕，為全台第一座都會型水生公園。