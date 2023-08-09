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16歲懂得更多！　黃偉哲宣傳府城成年古禮、肯定青年能力

▲台南市長黃偉哲9日出席宣傳做16歲活動記者會，台南市遵古禮以「做16歲」儀式宣告青年成年獨立，盼帶給青年朋友難忘回憶。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市長黃偉哲9日出席宣傳做16歲活動記者會，台南市遵古禮以「做16歲」儀式宣告青年成年獨立，盼帶給青年朋友難忘回憶。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

「做16歲」是台南獨特的成年傳統習俗，市府將於8月20日在安平開台天后宮舉行成年禮儀式，市長黃偉哲9日出席宣傳記者會時表示，目前刑、民法的成年標準為18歲，投票權則是20歲，但是現今16歲年輕人，懂得不比成年人少，因此台南市遵古禮以「做16歲」儀式宣告青年成年獨立，盼帶給青年朋友難忘回憶。

▲台南市長黃偉哲9日出席宣傳做16歲活動記者會，台南市遵古禮以「做16歲」儀式宣告青年成年獨立，盼帶給青年朋友難忘回憶。（圖／記者林東良攝，下同）

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黃偉哲表示，「做16歲」在台南有相當深的文化傳統，因過去滿16歲可以領到成人工資，是代表獨立的重要象徵；而現代16歲年輕人，不但營養跟發育較過去更好，在科技等能力上甚至比年長者更厲害，除肯定16歲青年的能力，也期待年輕人站出來，承擔更多社會責任，扛起國家未來。

▲台南市長黃偉哲9日出席宣傳做16歲活動記者會，台南市遵古禮以「做16歲」儀式宣告青年成年獨立，盼帶給青年朋友難忘回憶。（圖／記者林東良攝，下同）

民政局表示，「做16歲」的傳統習俗，也蘊涵著崇天敬神、飲水思源的意義，民間廟宇在七夕舉辦成年禮儀式，除祈求神明保佑孩子平安長大，也呈現了家庭對兒女成長的期盼，並建立青少年對自身及社會的責任感，是台南別具特色的傳統節慶習俗。

▲台南市長黃偉哲9日出席宣傳做16歲活動記者會，台南市遵古禮以「做16歲」儀式宣告青年成年獨立，盼帶給青年朋友難忘回憶。（圖／記者林東良攝，下同）

台南市政府今年再度與廟宇合作，為台南青年舉辦成年禮儀式，除遵循包含著「感恩、獨立、擔當」等意義的古禮科儀，更特別安排參加成年禮的青年們搭船遊安平港，安排古都百年文物歷史體驗，讓青年在邁向獨立、迎接未來的同時，也更加認識家鄉的景色與歷史文化。

▲台南市長黃偉哲9日出席宣傳做16歲活動記者會，台南市遵古禮以「做16歲」儀式宣告青年成年獨立，盼帶給青年朋友難忘回憶。（圖／記者林東良攝，下同）

本次成年禮儀式由安平開台天后宮規劃，報名名額350位釋出即秒殺，此外並推出文創禮品，讓更多人認識府城獨特的成年習俗。今日宣傳記者會市議員林美燕、王家貞、盧崑福也到場表達支持。

▲台南市長黃偉哲9日出席宣傳做16歲活動記者會，台南市遵古禮以「做16歲」儀式宣告青年成年獨立，盼帶給青年朋友難忘回憶。（圖／記者林東良攝，下同）

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