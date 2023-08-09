防台海戰爭　前日相麻生太郎：美日台須做好打仗的覺悟

▲麻生太郎出席凱達格蘭論壇開幕專題演講。（圖／翻攝自YouTube／凱達格蘭論壇）

記者呂晏慈、張靖榕／台北報導

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎率團抵台訪問，8日上午出席凱達格蘭論壇發表開幕專題演講，他表示對日本而言，確保區域和平穩定是攸關生死存亡的課題，台灣、日本、美國必須覺醒，發揮強大的嚇阻能力，並且必須做好打仗的覺悟，而不是只有防衛的力量就可以，必須明確的讓對手知道「為了維護台海安全我們有可能動用武力」。

麻生太郎睽違12年再度訪問台灣，表示現今國際環境已從12年前承平時期，逐漸往非常時期傾斜，過去存在的風險更加明顯，而台灣對日本而言是共享自由民主人權法治的基本價值，以及在經濟領域有非常緊密關係、極為重要的夥伴與友人，台灣對整個亞太地區而言，是不可或缺的朋友，而且是非常有力量的夥伴。

麻生太郎認為，對日本來說最重要的是，就是亞太區域不能爆發戰爭。

麻生強調，台灣、日本、美國等有志一同的國家必須覺醒，發揮強大嚇阻能力，必要有打仗的心理準備，「我們必須要有這樣的覺悟」，因此並非只有防衛力量就足夠，還必須展現「若有萬一，我們會動用武力防守台灣」、「為了維護台海安全，我們有可能動用武力」的意志力，明確讓對手知道捍衛台灣的決心。

麻生太郎以英國與阿根廷爆發福克蘭戰爭為例，他說當初英國就是沒有釋放明確的訊息，讓阿根廷明白會不惜動用武力守護福克蘭，最終戰爭爆發，導致英國最終失去相當多士兵的生命，才奪回福克蘭群島。

麻生太郎再以俄烏戰爭為例，表明一方以武力片面改變現狀的事情，什麼時候會發生完全不得而知。他也直言，或許不久的將來，印太、東亞地區或許也會發生如此嚴重的事態。

「日本正處於二次世界大戰後最嚴峻的安保環境中」，麻生太郎指出，日本基於國家安全保障的戰略方針，已在執行面做出重大變革，含括太空、網路、電磁波等領域，並對陸海空應對能力做有機整合，提升自衛隊整體應對能力。