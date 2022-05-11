掛失竊車牌拒檢撞警車逃逸　自撞橋墩警逮3男1女...驚險影像曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局10日晚間發現1輛懸掛失竊車牌轎車在市區復興路上，警車鳴笛示意停靠路邊受檢，但轎車不但拒檢反而加快車速逃逸，沿途闖紅燈且逆向危險駕駛，甚至還衝撞警車，最後失控自撞橋墩後無法動彈，警方示意車上3男1女下車，但4人拒不開門，警方破窗將吳姓男子等3男1女帶回偵訊，4人幸未受傷，吳男坦承懸掛偷來的車牌，但其餘2男1女辯稱只是乘客，警方偵訊後依竊盜、妨害公務、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市吳姓男子10日晚間駕車搭載2男1女外出，警方查出該輛車懸掛失竊車牌自後追捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子等3男1女10日晚間共乘懸掛失竊車牌，警方追捕時，轎車逆向危險駕駛還多次闖紅燈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，武陵派出所員警10日晚間6時40分許在復興、民族路口發現白色轎車懸掛失竊車牌，立即鳴笛示意停靠路旁受檢，但轎車非但不配合反而加速逃逸，在市區逆向行駛、蛇行、闖紅燈等危險駕駛，巡邏車立即呼叫線上警力支援，持續追趕至桃園、龜山交界的南崁溪三號橋，轎車一度衝撞巡邏車，隨後突然失控撞上橋柱，左前輪爆胎無法動彈。

▲桃園市吳姓男子等3男1女10日晚間共乘懸掛失竊車牌，警方追捕過程還遭轎車衝撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

支援警力與巡邏車員警上前喝令車上人員下車受檢，但轎車卻拒不開門，員警以警棍破窗逮捕43歲的駕駛吳姓男子與2男1女共4人，所幸圍捕過程4人均未受傷，員警將4人帶回派出所偵訊。

▲桃園市吳姓男子等3男1女10日晚間共乘懸掛失竊車牌，警方破窗拘捕後，將車上3男1女以現行犯拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，吳姓男子坦承車牌是他偷來掛在自己車上，但卻無法交代4人開車要去哪裡，警方在車上並未查出有違禁品，僅查出有疑似詐騙集團使用的銀行簿等證物，4人均有毒品等前科，但其餘2男1女辯稱只是乘客，沒有不良企圖，警方正擴大追查4人是否為詐騙集團成員，抑或涉及毒品等案件，全案依竊盜、妨害公務與公共危險等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市吳姓男子等3男1女10日晚間共乘懸掛失竊車牌，警方追捕時，轎車失控自撞橋墩嚴重毀損，左前輪還爆胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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