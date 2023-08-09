越南法國麵包520人不適！3檢體含沙門氏桿菌　還驗出仙人掌桿菌

▲桃園市衛生局今天發布中壢越南法國麵包食物中毒案，累計至昨晚10時為止，通報告案有520人，就醫384人，目前仍有35人住院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市中壢忠貞市場8月2、3日傳出食物中毒個案，桃園市衛生局今（9）日指出，截至昨（8）日晚上10時為止，通報個案有520人、就醫384人，目前仍住院35人（累計住院41人）；此外，衛福部食藥署（FDA）發布3件食品檢體中已檢出沙門氏桿菌，另有檢出仙人掌桿菌β-溶血型，但仍有待明（10）日生化法確認。

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▲桃園市衛生局今天發布中壢越南法國麵包食物中毒案，稽查人員當時到忠貞市場攤商稽查採樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局指出，有關中壢法國麵包食安中毒事件後續，截至昨晚為止，通報個案增至520人，就醫有384人，目前仍住院35人（累計住院41人）。針對對此次事件為預防再發生，將啟動跨局處市集美食輔導專案。

▲桃園市衛生局今天發布中壢越南法國麵包食物中毒案，稽查人員到忠貞市場攤商稽查採樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

輔導項目包括如下：

1. 辦理食品安全教育訓練（加入口譯人員），連同結合5國語言餐飲衛生自主管理手冊及影音檔(印尼、越南、泰國、英文、中文等。

2.加強高風險餐點製程及販售環境衛生輔導。

3.調查食材原料合規性。

至於今天上午衛福部食藥署FDA發布3件食品檢體檢出沙門氏桿菌的食品檢體名稱，衛生局強調，其中3件民眾購買後未食用之同批越南法國麵包檢體，檢出沙門氏桿菌陽性，另還檢出仙人掌桿菌β-溶血型，須有待明天以生化法確認。