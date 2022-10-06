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社會 社會焦點 保障人權

「被打到我認不出」兒遭黑吃黑打死 　母淚求重判：希望他們都死！

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

陳姓男子5日倒臥在桃園市桃園區溫州公園籃球場旁草地，被晨運民眾發現，警方與消防人員到場確認已死亡多時，警方循線查獲3男1女到案，但4人均否認參與毆打，推稱是在逃另一名男子涉案；死者陳男家屬則質疑死因應與詐團有關，怒喊「這5個人(兇嫌)也太賤了吧」，並要求一定要重判，「我希望他們都死」。

▲陳姓死者家屬。（圖／記者沈繼昌攝）

▲陳姓死者母親希望嫌犯都能重判，「我希望他們都死」。（圖／記者沈繼昌攝）

5日上午5點多，桃園警察分局埔子派出所接獲民眾報案，指稱桃園區溫州公園步道上有男子路倒疑似死亡，員警立即趕抵封鎖現場，並通報鑑識人員進行鑑識採證。

▲▼桃園市桃園區溫州公園5日有民眾發現男子屍體。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市桃園區溫州公園5日有民眾發現男子屍體。（圖／記者沈繼昌攝）

警方循線追查，於5日上午11點將疑似涉案人帶返調查，並報請桃園地檢署檢察官進行相驗及指揮偵辦，以釐清死亡原因及案發經過，截至目前已經拘提3男1女一共4人到案進行調查，製作筆錄後於今（6）日下午依照殺人罪嫌移送桃園地檢署。

據指出，23歲的陳姓男子並無前科，亦無幫派背景，桃園警方昨天陸續查獲3名男子到案，3人初步偵訊時都否認涉案，辯稱只是幫忙將陳男先載至疑似中壢還是大園地區，凌晨載回桃園區溫州公園，陳男自行下車說要取回機車，但沒想到卻意外陳屍籃球場旁邊草地。另外警方還查出陳男案發前曾在1名女子住處停留，警方昨天傍晚將女子拘提到案，但4人均否認涉案，推說是在逃另一名男子所為。

▲桃園市23歲陳姓男子昨（5）日清晨被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁，桃園警方陸續查獲4名關係人到案說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市23歲陳姓男子昨（5）日清晨被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁，桃園警方陸續查獲4名關係人到案說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但家屬告訴記者，陳男生前確實曾與詐騙集團合作，疑似以5萬元為代價將銀行帳戶借給詐團使用1個月，但對方卻違約堅持要再延長，陳想抽身註銷帳戶，卻被騙出面還被報復毆打致死。

死者母親接受採訪時指出，兒子只因4萬元就被打死，「這5個人(兇嫌)也太賤了吧」，死者母親激動表示，「我不要錢，我希望他們都死，我不要錢，我不缺這個錢，我希望重判，我一個兒子，我不曉得怎麼說，我養一個孩子容易嗎，殺人不過頭點地，可是孩子是被狠狠打死，看到照片真的無法原諒，打到我自己都認不出我兒子。」

▲陳姓死者家屬。（圖／記者沈繼昌攝）

▲陳姓死者的女友接受媒體採訪。（圖／記者沈繼昌攝）

死者父親是巴基斯坦人、媽媽是台籍，是三兄弟中的老么。死者母親說，死者是她小兒子「我有三個兒子，他最小，他愛玩有紋身，但從來不加入幫派，他知道遊戲規則，有原則，誠信問題」，並且向檢調喊話，「我希望重判，不要因為花錢消災，不要這種事，不要鑽法律漏洞，我就希望誰動手動我兒子，誰就要付出代價」。

死者母親回憶，當時警方跟她說已經找到兒子，可是應該是往生了，「當下我想怎麼可能，我兒子很壯碩，你說單手徒手三四個還不是他對手，因為他非常有力，因為他搬運工，一個冰箱1樓直接搬到3樓都沒問題」。

▲陳姓死者家屬。（圖／記者沈繼昌攝）

▲陳姓死者父親(巴基斯坦籍)趕抵殯儀館。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢襄閱檢察官李允煉昨天指出，因陳姓死者死因尚非明確，承辦檢察官將於今日下午率法醫在桃園殯儀館複驗解剖，釐清陳男死因。

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