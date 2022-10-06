23歲男疑遭詐團騙出打死丟包　4男女否認涉案...下午解剖查死因

▲桃園市23歲陳姓男子5日清晨被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁，警方請葬儀社人員協助送往殯儀館。（圖／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子5日倒臥在桃園市桃園區溫州公園籃球場旁草地，被晨運民眾發現，警方與消防人員到場確認已死亡多時，警方根據目擊民眾與調閱現場監視畫面，循線查獲3男1女到案，但4人均否認參與毆打，辯稱只是幫忙載運陳男回到溫州公園取機車，沒想到會意外死亡，推稱是在逃另一名男子涉案；死者陳男家屬則質疑死因應與詐團有關，檢方6日下午將解剖複驗以釐清死因。

據指出，23歲的陳姓男子並無前科，亦無幫派背景，桃園警方昨天陸續查獲3名男子到案，3人初步偵訊時都否認涉案，辯稱只是幫忙將陳男先載至疑似中壢還是大園地區，凌晨載回桃園區溫州公園，陳男自行下車說要取回機車，但沒想到卻意外陳屍籃球場旁邊草地。另外警方還查出陳男案發前曾在1名女子住處停留，警方昨天傍晚將女子拘提到案，但4人均否認涉案，推稱可能是在逃另一名男子所為。

▲桃園警方陸續查獲4名關係人到案說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，到案其中1名男子拒絕製作筆錄，昨晚亦拒絕夜間偵訊，聲稱要等到律師到場才肯製作筆錄，警方將等待律師到場後為這名男子製作筆錄，預計下午完成後移送桃檢複訊。

但根據家屬向媒體透露，陳男生前確實曾與詐騙集團合作，疑似以5萬元為代價將銀行帳戶借給詐團使用1個月，但對方卻違約堅持要再延長，陳男想抽身註銷帳戶，卻遭騙出疑似遭到報復毆打致死，家屬非常不忍。

桃檢襄閱檢察官李允煉昨天指出，因陳姓死者死因尚非明確，承辦檢察官將於今日下午2時30分率法醫在桃園殯儀館複驗解剖，釐清陳男死因。

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