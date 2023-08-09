獨／千萬賓利「這一片」2度失蹤　車主花2萬還是怒了...查到底

記者吳奕靖／高雄報導

到底偷這個東西可以做什麼？高雄市一名男子發現自家賓利車燈下方的「雨刷噴水器」外蓋接連2次無故失蹤，讓他質疑是否被偷了？他說第一次已經放過竊賊不追究了，自己花了近2萬元買這塊塑膠板外蓋，現在又被偷了，這一次他要調閱監視器查到底。

▲賓利的雨刷噴水器外蓋接連「失蹤」，讓李先生覺得是被偷了 。（圖／記者吳奕靖攝）

賓利車主李先生8日晚間6點多，經過朋友通知這才發現自己停在公司門外的賓利有問題，因為車燈下方少了一塊塑膠板？李先生聽到趕緊查看，發現真的是這樣，當場炸裂！他說這已經是塑膠板「第二次」失蹤，不排除是被偷了！而第一次失蹤，李先生認為是被偷了，不過他不想追究，於是他到處打聽，找了4家材料行才找到這塊塑膠板，而且費用將近2萬塊。

▲賓利的雨刷噴水器外蓋接連「失蹤」 。（圖／記者吳奕靖攝）

這次塑膠板又失蹤了，讓李先生真是氣到不行，調閱監視器決定要找出竊賊，因為這塊手掌大小的塑膠板就要價近2萬塊，真的價格高，所以這次還特別交代維修人員，請他們「上膠強化」才不容易被撬走，但現在還是被偷了，讓他除了火大就是火大！而李先生質疑被偷走的塑膠板，其實是賓利車燈的「雨刷噴水器」外蓋。

究竟偷竊賓利車的「雨刷噴水器」可以做什麼呢？詢問二手車專家蘇煥景，他說自己也想不透，因為這個變賣也值不了多少錢，不排除是卡榫壞掉，在行車過程當中掉落，或是被人惡意破壞？但究竟答案是什麼？恐怕目前只有天知道了。

▲賓利的雨刷噴水器外蓋接連「失蹤」，讓李先生說買一塊要近2萬元 。（圖／記者吳奕靖攝）