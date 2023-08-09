1歲女兒送托嬰...保母「邊推娃娃車邊撿回收」　爸氣炸PO網！

▲愛女送托嬰...竟被保母帶去「散步撿回收」，爸氣炸：她不是乞丐。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一對父母將1歲大的愛女委託給一名陳姓保母照顧，沒想到事後竟從鄰居口中得知，女兒都會被保母帶出門「一起撿回收」。爸爸事後氣炸警告保母「我女兒不是乞丐！」但保母依然屢勸不聽，最後他憤而解約，並上網公布惡劣保母行徑。對此，高雄市社會局表示，該案已受理檢舉並積極調查中。

一名爸爸在「爆料公社」發文指控，女兒的保母幾乎每天都帶著她外出撿破爛回收，被抓到第一次已經警告過保母，她也答應不會有下次；但第二次又被抓到，甚至把她女兒自己丟在家，自己跑出門。

爸爸怒控，「妳已經撿到整個鄰居住戶都知道了，甚至還看見妳自己推著車，小孩丟在後面自己走路，巷子我都覺得還好，萬一在大馬路呢？」

該名爸爸也曝光跟保母的對話紀錄，他再三交代保母，不要去做多餘的事，請再多留意一下，當時保母還回應「會把妹妹視如己出，一心一意專心照顧。」

▲高雄一對父母將女兒交付給保母照顧，事後竟從鄰居口中得知，女兒都會被保母帶出門「一起撿回收」。（圖／民眾提供）

未料，事後又被抓包，爸爸也氣得大罵，「我說過我女兒不是乞丐，她不需要跟妳出去，拿著散步名義去撿回收，他不明白保母條例這是能接受的嗎？身正不怕影子斜，妳做得正，不需要怕鄰居來跟我們告狀。」

這名爸爸最後憤而跟保母解約，無奈表示，保母是有保母證的，檢舉過了，根本沒有實質的懲罰，完全不痛不癢，只希望不要有其他的小朋友因為被忽略，而發生意外，感嘆自己做家長失職，太信任這位保母。

▲爸爸事後氣炸警告保母「我女兒不是乞丐！」，要求她不要再帶外出撿回收，但保母依然屢勸不聽，最後爸爸憤而解約。（圖／民眾提供）

對此，高雄市社會局表示，該案已受理檢舉並積極調查中，如經查證托育人員未提供有利兒童發展之托育服務，且未於托育時專心提供托育服務屬實，本局依兒少法開立限期改善處分並加強稽查訪視，以維護兒童受照顧之權益。

另托育人員疑有涉獨留兒童情事，已通報本局家防中心進行調查，如經查證屬實，依兒少法處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。