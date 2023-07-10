機場商家「免招標延約」挨批開後門！學者：交通部應說清楚

▲桃園國際機場針對疫情配合政策虧損商家延長營運期。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場、松山機場近來對疫情期間配合政策導致虧損的商家延長營運期、減收權利金，最多可延長10年或9年營運期，且未經招標，遭質疑開後門。對此學者提出質疑，認為交通部應說明清楚是基於何因素做此補助，有無圖利可能。交部則表示，疫情3年機場運量雪崩下跌，商家配合維持營運嚴重虧損，配合促參案彌補民間機構虧損，參考財政部計算方式提出延約方案。

桃園機場近期與疫情期間配合政策正常營運導致虧損的商家陸續完成簽署新合約，總計共有23份合約，其中在桃園機場內投資金額和虧損都較多的昇恆昌營運期可延長10年4個月，采盟免稅店可延長9年4個月營運期，剛投資裝潢就遇到疫情的義美食品也可延長8年4個月營運期限。

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松山機場依循桃機機制也完成管制區內免稅店昇恆昌延約討論，將可望延長9年營運期。台中和高雄機場將跟進該模式與機場內業者討論延約。台鐵台北車站微風廣場也已提出延長營運期要求，預期可能跟隨桃機模式協商。

國民黨台北市議員徐巧芯今(10日)在臉書指出，一般程序要進行公開招標，廠商各憑本事、公平競爭，憑什麼讓廠商只因為施作休息區、免治馬桶，就可延長這麼多年的營運期，跳開招標流程？甚至還減收權利金。一屆總統也才當4年，交通部一個點頭就可以延約9年，怎麼想都不合理。行政部門還是應該要公開透明的走招標程序，否則無法取信於社會大眾。

徐巧芯更在留言指出，合約既然走完了，如果有能力的話，重新招標標下來再簽約沒有問題，但直接開後門延長9年完全是另一回事！

▲桃園國際機場針對疫情配合政策虧損商家延長營運期。（資料圖／桃機）

立委洪孟楷受訪時表示，疫情期間，國際機場為海嘯第一排，受創程度重中之重，觀光、飯店、餐飲也受害很深，應有補償機制，當時也強調不要雨天收傘，不過這樣延長營運期是否有計算公式或比例，交通部門應該要向國人解釋說明清楚，業者虧損受傷是事實，也希望能一起撐過疫情，但外界有這樣疑慮，交通部應該要對質疑說清楚，才不會讓廠商背負被圖利汙名。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰則指出，交通部應說明清楚，疫情趨緩，政府希望讓業者營運有良性循環，會有補助政策，但應講清楚基於何因素做此補助，說明沒有圖利可能。

交通部回應表示，機場促參案民間機構除投入數十億元於公共建設、公共服務外，疫情3年期間機場運量雪崩式下跌，民間機構配合邊境嚴管政策仍維持機場正常營運，造成嚴重虧損，而在疫後旅客回復時，可及時提供服務，爰採延約方式處理。

交通部強調，針對疫情期間，民間機構促參案財政部以民間機構原有獲利水準為目標，提供延約計算方式作為協商參考。在兼顧機場公司財務、彌補民間機構虧損及雙方契約合理等原則下，參考財政部計算方式精神，機場公司提出延約方案，惟個案延約年期仍需由機場公司依實際情形試算。