王鴻薇批6座前瞻停車場變「蚊子館」　屏東縣府回應了

▲立委王鴻薇指屏東縣政府建置屏東市停車場是蚊館 。（圖／取自王鴻薇臉書）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨立委王鴻薇臉書po文指在前膽預算的加持下，屏東縣政府興建屏菸等6座立體停車場，總經費21億5000餘萬，平日使用率僅5％至25％不等，假日也僅有平均35％，根本就是蚊子館。對此屏東縣政府表示，縣府建置停車場以改善車位不足問題，各停車場停車率已逐漸成長平均約30%，搭配其他相關交通服務措施，提升外地遊客進入屏東旅遊消費意願，促進經濟發展。

王鴻薇表示，屏東縣政府興建屏菸等6座立體停車場，總經費21億5000餘萬，由中央補助12億6000餘萬，地方籌措8億8000餘萬，設置目的是為解決屏東市區停車位不足，及平假日尖峰時段道路雍塞等問題。

「我請教屏東縣政府，設置目的是為解決屏東市區停車位不足，現在卻說是超前部署，這是不是硬拗？屏東縣沒有其他更急迫的問題要解決嗎？這個預算是怎麼評估的？還是只要有錢拿就先生個理由再說？

再怎麼超前部署，蓋了六個停車場，平日最低只有5％使用率，就算50年的規劃至少也要損益兩平，否則是要先虧損40年嗎？不要一被質疑， 就拿出南北平衡，天龍國不懂南部人的理由來做搪塞」。

▲屏東市停車場 。（圖／屏東縣政府提供）

縣府交旅處表示，屏東市舊市區早期道路空間規劃不足，尤其是市中心在辦理公私活動或連續假日，大量車流進入更凸顯停車空間不足問題，更間接影響商業活動發展及道路安全與交通順暢，因此，縣府決定在有限空間設置停車場。

又說，去年於各停車場陸續完工後因時逢疫情間試營運，今年1月正式委外經營並由停管廠商投資建置完整智慧停車設施，營運迄今，平日平均停車率成長約30%、假日約40-50%，相較111年試營運期間5-20%已逐步成長，以屏菸停車場為例，停車率平日45.3%假日52.1%，又以去年屏東聖誕節活動期間為例，每逢假日，因為外地遊客多，周邊三個停車場幾乎都呈現滿位狀況。

交旅處強調，除了停車場外，周邊亦配合調整配置，包括增加仁愛路機車格位滿，停車場旁建置公共自行車，為避免民眾於市區內苦尋車位，還規劃在屏東市區外圍建置9座資訊可變標誌，可以動態顯示剩餘格位，也有靜態導引牌面，有效導引民眾停車，活絡市區商業活動，帶動整體經濟發展。

交旅處認為，目前縣府積極爭取規劃興建的高鐵延伸線、高屏第二快速道路、國道10號延伸、屏東科學園區及科技產業園區等建設投資，未來陸續到位後將引進更多車流，因此，停車空間供給更有其必要性。前瞻停車場之興建除改善目前既有停車空間不足問題外，更要應未來重大建設所帶來需求。