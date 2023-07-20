　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

恆春半島銀合歡開始收購　每公噸最高金額1萬6千元

▲恆春半島銀合歡開始收購 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春半島銀合歡開始收購 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島原生生態植被遭外來入侵植物銀合歡危害，近年各政府單位已經共同移除了逾1000公頃的銀合歡，為了加速移除以恢復熱帶季風林生態，今年更以收購方式，鼓勵私有土地地主及國有林承租人加入銀合歡移除的行列。

▲恆春半島銀合歡開始收購 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府、屏東林管處及國有財產署南區分署聯合辦理「銀合歡收購計畫」，實施範圍於枋山鄉、獅子鄉、車城鄉、牡丹鄉、恆春鎮及滿州鄉內之私有土地、林務局及國產署管理之國有租地，為方便民眾申請，由縣府做為單一窗口。

民眾需自行載運至公告的收購地點(恆春鎮農會及有限責任屏東縣永在林業生產合作社)，已破碎之銀合歡收購金額為每公噸16000元，未破碎之銀合歡收購金額每公噸14000元。

相關單位強調，2023、2024年的收購上限為1萬1580公噸，對於想規劃移除銀合歡，讓原有土地活絡改為耕作農作物，或是想參加獎勵造林計畫之私有地主及國有林地承租人，是相當有利之補助方案，一來有政府補助幫忙移除土地上之銀合歡，二來移除後持續土地利用維護能抑制銀合歡再次生長，土地也不再閒置荒廢，一舉兩得。

縣府特別提醒民眾，移除銀合歡的地點如是在山坡地或國家公園範圍內，仍需依據相關法令申請許可後再進行移除作業，同時必須注意兩年內申請之土地上銀合歡如果再生，已領之收購費用將會被收回。

農業處處長鄭永裕及屏東林管處長楊瑞芬指出，有意願的民眾只要攜帶土地所有權狀(或謄本) 、所有權人身分證及印章，將銀合歡自行載運到指定地點，填寫申請表單即可辦理收購，維護恆春半島之生態環境，需要你我共同來響應。

ET快訊
快訊／開假紅單吊銷牌照！　高雄4警遭約談
快訊／天降冷氣機！　板橋22歲女遭砸命危
快訊／綠參選人硬蹭陳紫渝　民進黨怒了：要道歉
快訊／親弟涉共諜案被逮　郭書瑤首回應了
開房挑百元商旅！　陳紫渝爆「里長超低月薪」嚇呆邰智源
快訊／午後對流雨開轟！　14縣市大雨特報
快訊／郭書瑤胞弟捲共諜案！　20萬交保
公婆捨不得開冷氣！　兒吼「冰櫃1天5000元貴死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

7／26萬安演習！花蓮警拍9語言影片宣導　籲聽從指揮勿驚慌

恆春半島銀合歡開始收購　每公噸最高金額1萬6千元

專案缺工民眾就業有獎勵　永康中心提供300職缺

玉里醫院完成使命！2千餘住民領到普發6千元　共享政府紅利

新式巡邏機車配發　屏東內埔警增交通利器

桃園復興區119線凌晨大量落石　市府緊急封路2小時搶通

做負責任的登山人！Youth Camp屏風山3天2夜　實踐無痕山林

台南400公私協力　視覺識別系統展現豐富創意

台中男執意外出中暑跌倒撞破頭　豐原警主動協助送醫

荷蘭遊客徒步環島！頂著高溫體力不支　恆春警暖心伸援手

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

7／26萬安演習！花蓮警拍9語言影片宣導　籲聽從指揮勿驚慌

恆春半島銀合歡開始收購　每公噸最高金額1萬6千元

專案缺工民眾就業有獎勵　永康中心提供300職缺

玉里醫院完成使命！2千餘住民領到普發6千元　共享政府紅利

新式巡邏機車配發　屏東內埔警增交通利器

桃園復興區119線凌晨大量落石　市府緊急封路2小時搶通

做負責任的登山人！Youth Camp屏風山3天2夜　實踐無痕山林

台南400公私協力　視覺識別系統展現豐富創意

台中男執意外出中暑跌倒撞破頭　豐原警主動協助送醫

荷蘭遊客徒步環島！頂著高溫體力不支　恆春警暖心伸援手

快訊／高雄3分局爆「開假紅單吊扣變吊銷」　4警涉貪污遭約談

專挑信義區蘋果店下手　醫院助理員3個月摸走12組Air pods

《木曜4》團隊出走！阿部瑪利亞吐實情　　揭邰智源私下暖舉

快訊／女子淡水漁人碼頭散心　海巡隊部前突落水被救起

快訊／冷氣機17樓掉落！22歲女等公車遭砸中頭破命危送醫

1.5萬就能入手美債ETF　新兵00931B「8／7掛牌」

AI股不同調！美系外資欽點4檔看俏　2關鍵喊賣仁寶

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

為何有人染COVID卻無症狀　首份「天選之人基因」解密出爐

周杰倫7歲大女兒突問「哲學問題」 昆凌PO照一看答案驚呆：竟然！

地方熱門新聞

侯友宜造勢　盧秀燕：民調不靠譜要靠大家

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

別怕認養動物醫藥費高　新北動保處祭補助

老翁熱暈田中逾24H　警員尋獲扛出送醫

中高齡婦女復出職場　勞動部助力薪資上看43,000

荷蘭男徒步環島體力不支　暖警伸援手

快訊／台南新營區住宅火警

迎接世客博　青埔四大建設陸續完工

男中暑跌倒　豐原警主動協助送醫

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

黃偉哲會見全國日台友好議員協議會

全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕

民營救護車急送病患出車禍騎士不治

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

更多熱門

相關新聞

強化森林救火能力　 屏東林管處直升機吊掛複訓

強化森林救火能力　 屏東林管處直升機吊掛複訓

屏東林管處為強化森林火災防救執行能力，並配合空中勤務總隊黑鷹直升機水袋掛設訓練，17、18二日在屏東縣政府消防局特種搜救大隊訓練場及里港朧祥河濱公園，辦理空中機降小組直升機人員吊掛複訓，希望藉由陸空聯合演訓，加強機關人員間的合作默契，在災害發生時，更能提升應變能力及防救效能。

明泰收購案爆內線　前仲琦女副董2交保

明泰收購案爆內線　前仲琦女副董2交保

網通廠收購爆內線交易　前副董遭約談

網通廠收購爆內線交易　前副董遭約談

防止沙灘車進國有林地　屏東設置護欄

防止沙灘車進國有林地　屏東設置護欄

新部落美學共創國產材　工藝再現+義起精彩

新部落美學共創國產材　工藝再現+義起精彩

關鍵字：

銀合歡屏東縣政府屏東林管處移除收購

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面