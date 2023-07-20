恆春半島銀合歡開始收購　每公噸最高金額1萬6千元

▲恆春半島銀合歡開始收購 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島原生生態植被遭外來入侵植物銀合歡危害，近年各政府單位已經共同移除了逾1000公頃的銀合歡，為了加速移除以恢復熱帶季風林生態，今年更以收購方式，鼓勵私有土地地主及國有林承租人加入銀合歡移除的行列。

縣府、屏東林管處及國有財產署南區分署聯合辦理「銀合歡收購計畫」，實施範圍於枋山鄉、獅子鄉、車城鄉、牡丹鄉、恆春鎮及滿州鄉內之私有土地、林務局及國產署管理之國有租地，為方便民眾申請，由縣府做為單一窗口。

民眾需自行載運至公告的收購地點(恆春鎮農會及有限責任屏東縣永在林業生產合作社)，已破碎之銀合歡收購金額為每公噸16000元，未破碎之銀合歡收購金額每公噸14000元。

相關單位強調，2023、2024年的收購上限為1萬1580公噸，對於想規劃移除銀合歡，讓原有土地活絡改為耕作農作物，或是想參加獎勵造林計畫之私有地主及國有林地承租人，是相當有利之補助方案，一來有政府補助幫忙移除土地上之銀合歡，二來移除後持續土地利用維護能抑制銀合歡再次生長，土地也不再閒置荒廢，一舉兩得。

縣府特別提醒民眾，移除銀合歡的地點如是在山坡地或國家公園範圍內，仍需依據相關法令申請許可後再進行移除作業，同時必須注意兩年內申請之土地上銀合歡如果再生，已領之收購費用將會被收回。

農業處處長鄭永裕及屏東林管處長楊瑞芬指出，有意願的民眾只要攜帶土地所有權狀(或謄本) 、所有權人身分證及印章，將銀合歡自行載運到指定地點，填寫申請表單即可辦理收購，維護恆春半島之生態環境，需要你我共同來響應。