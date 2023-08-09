提核電廠延役遭民進黨批　侯友宜競辦：沒有假議題只有真缺電

▲侯友宜召開能源政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（9日)召開能源政策記者會，宣示在安全無虞下推動核電廠延役、重啟，但遭民進黨認為是「假議題」，立委賴品妤更嗆罵「重啟個屁」，砲轟侯友宜一本正經講幹話。對此，侯友宜競選辦公室回擊，「沒有假議題只有真缺電」，過去總統蔡英文曾表示核四廠一定要蓋完，民進黨主席賴清德也稱要把核電機組維持緊急使用，難道民進黨只准自己雙標，卻不准侯友宜負責任的提出穩定供電之道？

有民進黨立委質疑侯友宜支持核能，是被「深藍」綁架。侯辦表示，運用核能來減碳，是世界的潮流趨勢，無論美國、日本、南韓、英國、法國等國家，都在繼續或增加核能使用，按照民進黨的邏輯，那這些國家難道也是在深藍的陣營之列嗎？支持核電的日本前首相麻生太郎正在台灣訪問，也拜會了賴清德，難道賴是與一位被深藍綁架的日本友人見面嗎?

「民進黨立委對侯友宜的惡意攻擊，多流於謾罵抹黑，低級又不入流的程度可見一斑」。

對於核廢料議題，侯辦表示，侯友宜在記者會已經清楚說明會參考國際先進國家的做法，也會按照國際最專業與科學的方法來處理，例如芬蘭、美國等國家都是將高階核廢料固化或濃縮後，埋到地底深處存放。至於民進黨批評新北市府在處理核一、核二廠的乾式儲存槽的拖延問題，新北市府的態度也相當清楚，尊重法院的判決，也希望台電儘快將水保計畫送回新北市府，以利後續作業。

侯辦強調，侯友宜從未說過反對核電，過去的說法與態度都是強調「核安」的重要性，民進黨無須刻意扭曲與汙衊。侯友宜今天宣示當選總統後將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役、重新運轉，同時邀請國內外最頂尖的核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組的檢修檢查，在安全無虞下，推動核四安全重啟。

侯辦說，侯友宜將以「供電無虞、有序轉型」的能源政策，目標力求穩定供電、降低排碳和確保能源安全，逐步達成永續環境目標。



