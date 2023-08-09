拒缺電！侯友宜、賴清德、柯文哲能源主張比一比　一張圖一次看懂

▲藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者崔至雲、袁茵、呂晏慈、陶本和／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜9日公布能源政策，主張「以核減煤」，並就核一、核二、核三進行檢查檢修工作，規劃安全研議，而核四也會確認在安全無虞下重啟。對此，民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲還未正式提出能源政策，不過《ETtoday新聞雲》彙整三陣營目前能源政策的基本主張。

首先，侯友宜的能源政策主張，可歸納為16字，「環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型」。在核一、核二、核三廠的態度上，侯友宜承諾要在他總統的第一任期，完成三個核電廠的檢查檢修工作，在安全前提下延役。

在核四廠的態度上，侯友宜主張邀請國內外最頂尖的核能安全專家學者，成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組的檢修檢，並且在安全無虞的前提下，推動「核四安全重啟」。

此外，侯友宜也拋出能源轉型的期程構想，目標2030年減碳、2035年低碳、2040年無煤，至2050年則進入淨零；其能源配比方面，以2040年為基準，這一年定調為「無煤元年」，其燃煤與燃油比例降為0%、再生能源規劃45%、核能佔比16％，而碳中和電力則為5％。

▼侯友宜、柯文哲、賴清德「能源政策」比較。（圖／記者許立昕整理製表，可點圖放大）



賴清德方面，能源政策主張「2050淨零排放」，推動減煤、增氣、展綠、非核。根據賴清德的競選辦公室規劃，預計會在9月底時，正式向國人提出其能源政策。

在核一、核二、核三與核四的延役與存廢態度上，賴清德維持「2025非核家園」的基本態度；不過，他也非完全否決核能，而是將核能列為「緊急情況」時的最後手段。

在賴清德的能源轉型態度上，認為要持續推動「綠電」，降低燃煤與燃氣的發電比例，2030年保守推估再生能源佔比可達27％，超越燃煤發電量；同時，開源也要節流，包括補助節能家電、管控用電大戶的用電效率。

在其能源配比的構想上，賴清德認為，2050年總電力60–70%為再生能源、9–12%之氫能，加上碳捕捉之火力發電20–27%。

在柯文哲方面，能源政策主張「能源潔淨、供應穩定、永續美好」。在核一廠的態度上，他認為，核一已進入除役階段多年，許多配件難以取得，如果延役不但緩不濟急，更徒增政治社會紛擾；不過，核二與核三廠，他認為，在科學與安全的前提之下，可以考慮延役。至於核四廠，他主張儘速體檢，來決定核四廠的未來。

在柯文哲的能源轉型立場上，他主張增加再生能源比例，要大幅開發太陽能、風能、水利能、地熱；同時，配電設備也需要更新，建構智慧電網，包括發展儲能系統、輸配電自動化與智慧電表布建；此外，也要輔助過去仰賴國內低能源價格存活的產業轉型。

在能源配比部分，柯文哲陣營認為，2030年再生能源比例要達到40%，而10年內電動車輛、充電樁的數量也需要翻5倍。