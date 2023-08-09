賴清德：9月提國家希望工程政見　納「廣設兒少休閒場所」

▲民進黨總統參選人賴清德9月將提出選舉政見。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（9日）表示，今年9月開始會陸續提出國家希望工程的選舉政見，其中一項是廣設並不斷更新適合兒童少年安全及身心發展的休閒場所，希望完成一個讓各世代的台灣人都能夠實現自我的國家希望工程，打造更有韌性的台灣。

民進黨中常會今天下午邀請還我特色公園行動聯盟秘書長潘汝璧以「兒童遊戲權利下一步：推動特色公園的困境與突破」為題進行專案報告。

據轉述，賴清德會中以黨主席身份表示，感謝特公盟希望孩子不只要活得好，更要活的快樂，同時也站在保障兒童的遊戲權的立場，長期以來對於改善兒童遊戲空間的用心跟付出，相信大家都有目共睹，期盼未來持續為守護兒童遊戲權一起努力。

賴清德談及，日前他與年輕家長、孩子大聊育兒經，希望透過傾聽家長的想法，讓政府的協助更貼近人民，也了解從孩子出生到養育，每個階段都有不同的煩惱，而戶外遊戲不但能幫助孩子身體及心理的良好成長，在住家鄰近社區的公園遊戲場，更是免費、最方便，就能讓每個家庭享有的友善育兒設施。

賴清德說明，從9月開始，他會陸續提出這次國家希望工程的選舉政見，其中一項政見就包含要定期了解社會各界的需求，廣設還有不斷更新適合兒童少年安全及身心發展的休閒場所，並且和地方政府共同朝這個目標前進，相信這和特公盟長期努力的目標是一致的，也希望能夠得到特公盟的協助，共同合作來推廣。