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國民黨黨紀存灰暗空間　謝衣鳯：盼黨員不要鼓勵郭台銘獨立參選

▲李德維（左起）、謝衣鳯、國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李德維（左起）、謝衣鳯、國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

對於參選2024總統動向仍曖昧的鴻海創辦人郭台銘今（9日）晚間將到屏東出席首場「主流民意大聯盟」，在地議會議長周典論預計將站台。藍委李德維今（9日）表示，郭台銘還未宣布參選，也沒有正式成為被連署人或參選人，的確在國民黨黨紀中有灰暗空間。國民黨副秘書長謝衣鳯則說，對於所有國民黨員，只要在目前黨紀規範下，希望不要鼓勵郭台銘獨立參選，這樣不利未來在野合作。

國民黨立法院黨團9日記者會中，謝衣鳯表示，在所有在野縣市裡，大家的共識是如何達成政黨輪替的目標，所以朋友越多越好，而國民黨在整合過程中，不管是黨團由總召帶領、黨中央由秘書長帶領，亦或主席親自拜訪，目前大家是共同在完成整合，也希望未來在野合作可以在善意的堆疊下水到渠成。

謝衣鳯也說，對於所有國民黨員，只要在目前黨紀規範下，希望不要鼓勵郭台銘獨立參選，這樣不利未來在野合作，更不希望保送賴清德。

對於昨稱若郭台銘參選總統，國民黨也會把郭過去的一點一滴班上檯面的說法，李德維表示，當每個人成為候選人，尤其是總統候選人的時候，就會被所有人檢驗，這部分不只郭台銘。

李德維說，郭台銘還未宣布參選，也沒有正式成為被連署人或參選人，的確在國民黨黨紀中有灰暗空間。有種講法，是國民黨部分的人跟郭友好的話，有助於整合「非綠大聯盟」，所以在這部分，應該算滾動式檢討，國民黨沒有到最後關頭，不會輕易放棄（整合郭）。

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