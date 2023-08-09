賴品妤嗆侯友宜「核四重啟個屁」　她酸：怕影響自家賺再生綠電財？

▲侯友宜召開能源政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜上午公布能源政策，遭立委賴品妤罵「重啟個屁！侯友宜一本正經講幹話」。對此，侯友宜競選辦公室發言人柳采葳表示，賴品妤家裡就是開雲豹能源的，他的父親賴勁麟就是雲豹能源董事長，她反應如此之大，是不是就是怕影響他們賺再生綠電財？

對於侯友宜今表示，將在總統第一任期內完成核一、核二、核三安全延役，重新運轉，也要推動核四安全重啟。賴品妤直言，侯過去說一定要讓核一、核二準時除役，而核一早已進入除役工程、陸續拆除關鍵發電設施，這個電廠根本不可能再發電，「請問侯友宜，重啟個屁！他都在一本正經講幹話。」

柳采葳表示，原來賴品妤家裡就是開雲豹能源的，他的父親賴勁麟就是雲豹能源董事長，她反應如此之大，是不是就是怕影響他們賺再生綠電財？奉勸賴品妤，能源是科學問題，不是意氣之爭，如果是因為擋了你們家財路，就氣噗噗的罵人，「這樣就不漂亮喔」。

競辦發言人李利貞也說，賴品妤根本沒搞清楚狀況，根本一點能源專業知識都沒有，枉費她還是「雲豹小公主」。侯友宜講得非常清楚，他是與國際同步，善用核電價值，做為降低碳排及空污的關鍵選項。賴品妤身為雲豹能源董事長賴勁麟的女兒，難怪會有人質疑她是為了家中的產業反核到底，不然以後的吃穿哪裡來？

另，對於民進黨立委參選人何博文批侯友宜「核廢料要怎麼處理？」，競辦發言人王敏旭表示，賴清德在2018年說過有「乾淨的煤」在哪裡？請賴清德先拿出來讓大家「品ㄆㄤ一下」，假如他真的可以拿出來，那應該可以獲得諾貝爾獎。此外，要請教主張備用核能的賴清德，你同意民進黨民代們對於核能延役、重啟的批評嗎？如果不延役、重啟要如何「備用」？賴清德是不是又想再拿一座諾貝爾獎？

▼侯友宜能源配比規劃。（圖／侯友宜競選辦公室提供，點圖放大）

