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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜在台中待兩天「類long stay」　11日赴鎮瀾宮合體顏清標

▲▼國民黨總統參選人侯友宜出席中華民國工商建研會侯友宜後援會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜，8月10、11日將訪台中，除了跟黨籍立委參選人攬牢牢，推基層座談、掃街、後援會授旗等，全方位活動拚地方整合。值得關注的是，11日侯將前往鎮瀾宮參拜並拜會鎮瀾宮董事長顏清標合體，此舉引發外界關注。

侯友宜近期繼續勤跑基層，明後兩天更要到台中「類long stay」，明日上午將與台中立委參選人舉辦「便當會」交流意見，另也將拜訪群祐機械，並前往萬和宮、文昌廟、聖壽宮參拜，也會走訪北屯、內新黃昏市場掃街，晚間再出席台中市民眾服務社侯友宜暨立委後援會成立大會授旗。

11日則與第立委參選人前往大雅永興宮參拜祈福，並到大雅市場掃街拜票，也將前往鎮瀾宮參拜並合體顏清標，另也將到東勢東聖宮、豐原慈濟宮參拜，並前往果菜批發市場關心農產銷售情況等。

國民黨發言人、台中立委參選人林家興表示，侯友宜這次連續兩天在台中跑行程，主要就是要多了解地方民意，他個人相當樂見。且中部可說是這次選舉的決戰點，中部選民不看藍、綠，而是看候選人所推出的政策以及個人特質，侯友宜一下來，選票的轉換率是很高的，而這次台中立委參選人也有四位新人，小雞都很希望侯友宜能夠幫助他們聲量加分，只要母雞越來越強，小雞一定就會跟著一起飛。

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