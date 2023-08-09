侯友宜在台中待兩天「類long stay」　11日赴鎮瀾宮合體顏清標

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜，8月10、11日將訪台中，除了跟黨籍立委參選人攬牢牢，推基層座談、掃街、後援會授旗等，全方位活動拚地方整合。值得關注的是，11日侯將前往鎮瀾宮參拜並拜會鎮瀾宮董事長顏清標合體，此舉引發外界關注。

侯友宜近期繼續勤跑基層，明後兩天更要到台中「類long stay」，明日上午將與台中立委參選人舉辦「便當會」交流意見，另也將拜訪群祐機械，並前往萬和宮、文昌廟、聖壽宮參拜，也會走訪北屯、內新黃昏市場掃街，晚間再出席台中市民眾服務社侯友宜暨立委後援會成立大會授旗。

11日則與第立委參選人前往大雅永興宮參拜祈福，並到大雅市場掃街拜票，也將前往鎮瀾宮參拜並合體顏清標，另也將到東勢東聖宮、豐原慈濟宮參拜，並前往果菜批發市場關心農產銷售情況等。

國民黨發言人、台中立委參選人林家興表示，侯友宜這次連續兩天在台中跑行程，主要就是要多了解地方民意，他個人相當樂見。且中部可說是這次選舉的決戰點，中部選民不看藍、綠，而是看候選人所推出的政策以及個人特質，侯友宜一下來，選票的轉換率是很高的，而這次台中立委參選人也有四位新人，小雞都很希望侯友宜能夠幫助他們聲量加分，只要母雞越來越強，小雞一定就會跟著一起飛。